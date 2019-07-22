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صور .. "حميات بنها": خطة لتطوير وتحديد موعد افتتاح بنك الدم وقسم القىء الدموى

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:04 ص
صور .. "حميات بنها": خطة لتطوير وتحديد موعد افتتاح بنك الدم وقسم القىء الدموى جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت مستشفى حميات بنها، اليوم الاثنين، إجتماع موسع للهيئة الطبية للمستشفى، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وحضور كل من مدير المستشفى، ووكيل المستشفى، ورئيس الهيئة الطبية ورؤساء الاقسام، ورؤساء جميع اللجان الفنية الجودة، ومكافحة العدوى وغيرها.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الإجتماع جاء لوضع آليات تستهدف إستكمال خطة العمل والتطوير، ورفع كفاءة كافة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لكافة المرضى، طوال فترات العمل اليومية بأقسام الإستقبال والداخلى فى الوقت الحالى.
 
وتابع "الطباخ"، أن الإجتماع ناقش كيفية وموعد إفتتاح بنك الدم وقسم القيء الدموى المستحدثين بالمستشفى، كذلك التوسع بقسم المناظير الذى يعد ركن أساسى بالمستشفى، خاصة لمرضى الكبد والجهاز الهضمى.
 
كما بحث الإجتماع، مقترحات حلول لبعض المشكلات التى تؤثر سلبًا على إنتظام تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى، بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع الكفاءة الفنية للمستشفى، بمعالجة بعض المشكلات البسيطة بمنظومة العمل.
 
جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها (1)
جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها 

جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها (2)
جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها 

جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها (3)
جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها 

جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها (4)
جانب من اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى حميات بنها 

 


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