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صور .. حملات موسعة فى البحيرة لإزالة التعديات والإشغالات فى الشوارع

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:58 م
صور .. حملات موسعة فى البحيرة لإزالة التعديات والإشغالات فى الشوارع ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات، والتعديات على حرم الطرق العامة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
 
كما وجه محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع القمامة والمخلفات والأتربة المتراكمة على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة النظافة، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .
 
وفى هذا السياق، قامت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور و حوش عيسى والمحمودية، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم مسئولى الإشغالات بكل مركز.
 
و أسفرت تلك الحملات، عن إزالة 95 حالة إشغال ثابتة بشارع الروضة، للقضاء على الأسواق العشوائية بمركز ومدينة دمنهور، ونقل 80 طن قمامة من المقلب الوسيط بالرحمانية، إلى مصنع التدوير بحوش عيسى، وكذلك إزالة عدد 45 إعلان من أمام المستشفى العام طريق المحمودية - رشيد .
 
ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة (1)
ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة

ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة (2)
ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة

ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة (3)
ازالة 140حالة تعدى و اشغال بمراكز البحيرة

 


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