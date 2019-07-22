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صور.. بدء أعمال الرفع المساحى للمشروع القومى بتطوير كورنيش النيل بالأقصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:08 م
صور.. بدء أعمال الرفع المساحى للمشروع القومى بتطوير كورنيش النيل بالأقصر بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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إنطلقت محافظة الأقصر، والإدارة الهندسية بالمحافظة، اليوم الإثنين، فى أعمال الرفع المساحى والكشف عن المرافق والبنية التحتية بالكامل فى كورنيش النيل، وذلك لبدء أعمال المشروع القومى الذى أطلق شارة البدء فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإجتماع مجلس المحافظين السابق، ويشرف عليه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومجلس مدينة الأقصر.
 
وقام رجال الإدارة الهندسية بديوان محافظة الأقصر، بأعمال الرفع المساحي بالكامل للكورنيش بطول حوالي 1700 متر بداية من مسجد أحمد النجم بمدخل منطقة الكرنك مروراً بمنطق متحف الأقصر وديوان المحافظة حتي ميدان مرحباً، ثم الرفع للمنطقة المواجهة لفندق ونتر بالاس التاريخي حتي نادي التجديف، وتم رفع الأحجار والطرقات بالكورنيش لبدء تطوير البنية التحتية له وتطويره وتجميله من جديد ليضاهي كورنيش المدن العالمية.
 
وكان قد بحث محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر خطة تطوير كورنيش الأقصر بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية ومكانتها السياحية، تم خلاله استعراض مُخطط تطوير الكورنيش، في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، والتي تتضمن، بالإضافة للكورنيش، المُتحف المفتوح، والمحاور الرئيسية للمدينة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل تطوير أربعة ميادين مؤدية إلى الكورنيش، ويقع هذا المشروع جنوب مدينة الأقصر، بالقطاع المقابل لمعبد الأقصر ومُتحف التحنيط ومبنى المحافظة شمالًا، وفندق “الوينتر بالاس” جنوبًا بطول 1700 متر.
 
وناقش نائب المحافظ مع القيادات التنفيذية بالمحافظة خلال الاجتماع، الأسلوب الامثل لتنفيذ الخطة بدقة في وقت زمني محدد وبما يسهم في اظهار الشكل الجمالي للأقصر ويتسق مع الطابع العام للمحافظة مشددا علي اهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان تنفيذ الخطة بشكل سليم.
 
بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر (1)
بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر

بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر (2)
بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر

بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر (3)
بدء اعمال ارفع المساحي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالاقصر

 


محافظه الاقصر

الاقصر

مشروع تطوير كورنيش النيل

الرفع المساحى لكورنيش الاقصر

تنشيط السياحه

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