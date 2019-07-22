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صور.. إصلاح هبوط أراضى وبدء استكمال ترميم مسجد الدسوقى بكفر الشيخ

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:02 م
صور.. إصلاح هبوط أراضى وبدء استكمال ترميم مسجد الدسوقى بكفر الشيخ مسجد الدسوقى
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ ،حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وحملات نظافة وإصلاح هبوط أرضى ،ورفع كفاءة الإنارة، واستكمال العمل فى ترميم مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

قال اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تفقد أعمال معالجة الهبوط الأرضى بقرية الجرايدة طبقاً للمواصفات الهندسية، كما شهدت مدينة بيلا حملاة نظافة ورفع الأتربة والقمامة من الشوارع.

وأضاف هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه تفقد الأعمال النهائية فى مشروع الصرف الصحى بقريه الثابت تمهيداً لافتتاحه وذلك تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، كما تفقد أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع المخلفات وتجمعات القمامة بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدة.

وقال اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تفقد سير العمل بترميم بالمسجد الإبراهيمى‏ بدسوق،مؤكداً على ضرورة إنهاء الإعمال القائمة بالمسجد فى أسرع وقت وطبقاً للجدول الزمنى المقرر والذى تم عرضه على محافظ كفرالشيخ،حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق على ان يتم الإنتهاء من كافة اعمال التشطيبات الداخلية ومصلى السيدات وواجهات المسجد والتكييفات ،فى 30 سبتمبر المقبل، اما بالنسبة لأعمال الواجهات الخارجية سيتم العمل بها منتصف أغسطس المقبل وأعمال سقف مصلى السيدات.

وأضاف مرسي، اعتمد وزير الأوقاف، 5.2 مليون جنيه لاستكمال أعمال ترميم وتدعيم المسجد الإبراهيمى ومصلى السيدات بالمسجد الإبراهيمى بدسوق، مؤكداً انه تفقد أعمال استكمال تطهير و اصلاح الصرف الصحى بالمدينة،وأعمال التطهير خلف السوق الإبراهيمى وشارع شيحا وشارع الشيخة صباح ،ورفع مخلفات التطهير فى الحين،واستكمال عملية الاصلاح وتسليك بعض الخطوط بعدد من المناطق الاخرى بشوارع المدينة ،لرفع كفاءة خطوط الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وأضاف مرسى، تمكن عبد الجليل الدمرداش، رئيس قرية كنيسة الصرادوسي، من التصدى لحالتين تعدى على أراضى زراعية ،وتم ايقاف الأعمال، كما تمكن أحمد سلطان، رئيس قرية أبو مندور،من التصدى لحالة تعدى على أرض زراعية فى المهد بقرية النوايجة التابعة لقرية أبو مندور وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض وإيقاف الأعمال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو المخالفين,وأنه تابع رفع كفاءة الانارة العامة بصيانة وإنارة منطقة تقسيم الموظفين ودار المناسبات وشارع الجمهورية ومنطقة المحكمة والميدان الإبراهيمي، وشارع الشركات وشارع ابو طاحون.

 

1- اصلاح هبوط أرضي بقرية ببيلا

اصلاح هبوط أرضي بقرية ببيلا

 

2- جانب من اعمال الصرف الصحي بقرية المثلث
 جانب من اعمال الصرف الصحي بقرية المثلث

 

3- رفع كفاءة الانارة بدسوق
 رفع كفاءة الانارة بدسوق

 

4- إزالة التعديات على اراضي زراعية بدسوق
إزالة التعديات على اراضي زراعية بدسوق

 

5- استكمال الاعمال لترميم مسجد ابراهيم الدسوقي
 استكمال الاعمال لترميم مسجد ابراهيم الدسوقي

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

هبوط ارضي

تقسيم لموظفين

ميدان ابراهيمى

اجراءات قانونية

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