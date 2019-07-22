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صور.. أكبر خطة لتطوير كورنيش النيل بالعاصمة الفرعونية بمحافظة الأقصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 09:53 م
صور.. أكبر خطة لتطوير كورنيش النيل بالعاصمة الفرعونية بمحافظة الأقصر ازالة البلدورات بالكورنيش
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلقت فى محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال تطوير كورنيش النيل عقب تكليفات وموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الخطة المقررة للتطوير، وذلك فى اجتماع عقد الأسبوع الماضى بمقر مجلس الوزراء، واستعرض خلاله محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مشروع تطوير الكورنيش وتجديده بما يتماشى مع مكانة محافظة الأقصر التاريخية والسياحية.

وعلي الفور قام اليوم رجال مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ومتابعة المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، فى أعمال إزالة الأرصفة والـ"بلاط" المتهالك والـ"بلدورات" القديمة تمهيداً لإستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات الهندسية، وذلك بعد الانتهاء من التنسيق مع كافة الجهات والمرافق قبل القيام بأعمال الحفر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم كشف مرافق البنية التحتية بأكملها والرفع المساحى للمشروع من قبل الشبكات الأرضية، وجارى أعمال رفع كفاءة وتطوير الكورنيش بدءا من الممشى السياحي وصولا حتى متحف التحنيط، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها مركز معلومات شبكات محافظة الأقصر في مجال كشف المرافق، حيث قام أطقم العمل الميداني بالمركز بأعمال كشف المرافق لتوفير بيانات المرافق التي تساعد المسؤولين عن أعمال الصيانة والتطوير لهذا المشروع، حيث قدمت المهندسة نيفين حسيب القائم بأعمال رئيس مركز معلومات شبكات الأقصر بالشكر والتقدير للعاملين للشغل المبذول من الأطقم فى بدايه أول يوم لتطوير الكورنيش.

ازالة البلدورات بالكورنيش
ازالة البلدورات بالكورنيش

 

ازالة الكورنيش لتطويره بالاقصر
ازالة الكورنيش لتطويره بالاقصر

 

ازالة بلدورات الكورنيش القديمة
ازالة بلدورات الكورنيش القديمة

 

اعمال تطوير الكورنيش
اعمال تطوير الكورنيش

 

اعمال تكسير الكورنيش لتطويره
اعمال تكسير الكورنيش لتطويره

 

اعمال تكسير بلاط الكورنيش
اعمال تكسير بلاط الكورنيش

 

الرفع المساحي لبنية الكورنيش التحتية
الرفع المساحي لبنية الكورنيش التحتية

 

الرفع المساحي للكورنيش
الرفع المساحي للكورنيش

 

الكورنيش المتهالك ينظلق في التطوير
الكورنيش المتهالك ينظلق في التطوير

 

المعدات تزيل مخلفات الكورنيش
المعدات تزيل مخلفات الكورنيش

 

تكسير بلاط الكورنيش القديم
تكسير بلاط الكورنيش القديم

 

جانب من الرفع المساحي للكورنيش
جانب من الرفع المساحي للكورنيش

 

رفع محيط الكورنيش المساحي
رفع محيط الكورنيش المساحي

 

رئيس مدينة الاقصر يتابع تطوير الكورنيش
رئيس مدينة الاقصر يتابع تطوير الكورنيش

 

معدات مجلس المدينة تبدء ازالة البلاط والبلدورات بالكورنيش
معدات مجلس المدينة تبدء ازالة البلاط والبلدورات بالكورنيش

 

مهندسو شبكات الاقصر خلال الرفع المساحي
مهندسو شبكات الاقصر خلال الرفع المساحي

 


الاقصر

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تطوير كورنيس النيل بالاقصر

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احياء كورنيش النيل بالاقصر

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