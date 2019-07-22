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صائب عريقات يطالب الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة إسرائيل على جرائمها

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:21 ص
صائب عريقات يطالب الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة إسرائيل على جرائمها صائب عريقات
رام الله (أ ش أ)

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حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على هدم 100 شقة سكنية فى القدس الشرقية المحتلة، مطالبا الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل.

وتساءل عريقات، فى بيان صحفى، مساء أمس، الأحد، عن سبب إحجام المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائى مع المسئولين الإسرائيليين؟، موجها انتقادات إلى فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، متسائلا "هل هناك تعليق على هذه الجريمة من هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون مستقبلا أفضل لأطفال فلسطين، والذين يقولون إن إسرائيل لا ترتكب أخطاء؟.

وأدان عريقات بأقوى العبارات، خطة إسرائيل الوشيكة المتمثلة بهدم 10 مبان فى مدينة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة، ما سيؤدى إلى تشريد ثلاث أسر فلسطينية، يبلغ مجموعها 17 شخصا، من بينهم 9 أطفال، مضيفا أنه إذا تم تنفيذ عمليات الهدم المخطط لها، فإن أفعال إسرائيل ستشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، كذلك جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، التى تتراوح بين هدم المنازل والتهجير القسرى وتدمير سبل العيش الفلسطينية، فى القدس الشرقية وبقية فلسطين المحتلة، تخدم غرضا واحدا وهو الحفاظ على مشروع الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى على حساب الفلسطينيين الأرض والناس، وتوسيعه.

وتابع عريقات: ليس للفلسطينيين أى ملاذ، حيث أظهر النظام القضائى الإسرائيلى مرارا وتكرارا تورطه فى مشروع الاستيطان الاستعمارى غير القانونى فى إسرائيل، لذلك، يقع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية التدخل الفورى لوقف عمليات الهدم فى صور باهر، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولى.

 


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قوات الاحتلال

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