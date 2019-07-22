سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-7-2019 يواصل استقراره أمام الجنيه

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:23 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-7-2019 يواصل استقراره أمام الجنيه الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 22-7-2019، حيث سجل سعر الريال عند 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.41  جنيه للشراء.

4.44  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.40  جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.40  جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.34 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.38 جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.39  جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة