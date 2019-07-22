رئيس وزراء الأردن: غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يغذى النزاعات بالمنطقة

عمان (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، عمق علاقات التعاون بين بلاده والأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية على الأردن، وبشكل خاص قضايا اللجوء، ورفع مستوى الوعى بشأن التحديات التى تواجه الأردن، جراء ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية - التى بثت النبأ - أن ذلك جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردنى، اليوم الاثنين، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فيرناندا اسبينوسا - التى تزور الأردن حاليا - حيث حيث جدد التأكيد على أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يغذى معظم النزاعات فى الشرق الاوسط، وغياب الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن ( عمان ) تضطلع بدورها الإنسانى باستضافة اللاجئين على مدى العقود الماضية، مؤكدا ضرورة استمرار المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة لهم، منوها بالبرامج المشتركة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية فى الأردن، لضمان حصول الأطفال اللاجئين على فرص مناسبة للتعليم.

ومن جانبها، نوهت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة - خلال اللقاء -، بالدور الأساسى والمهم الذى يقوم به الأردن فى تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وفرص تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، معربة عن تقدير الأمم المتحدة للدور الإنسانى الذى تقوم به ( عمان ) فى استضافة اللاجئين، وتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم، مؤكدة أن المجتمع الدولى مدعو لمواصلة دعم الأردن للاضطلاع بهذا الدور .