رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الأكاديمية المهنية بكلية التربية بالجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، فرع الأكاديمية المهنية بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح الأكاديمية يأتى بناءً على توقيع أول بروتوكول فريد من نوعه بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووزارة التعليم العالى ممثلة بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

وأشار "الكردى" أن الأكاديمية سوف تسهم في الإرتقاء بمهارات المعلمين من خلال تدريب المعلمين وتأهيلهم وترقيتهم بعد إجتيازهم البرامج التدريبية بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بصفتهم مدربين.

وأكد الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، أن الأكاديمية أصبح لها مقر بكلية التربية، مشيراً إلى أن كل مسابقات وزارة التربية والتعليم أو أي برامج و منشورات تخص المعلمين سوف تكون تحت رعاية ورقابة الأكاديمية، وأضاف أن الكلية ستسهم فى تقديم برامج مهنية للمعلمين، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم برامج بمرحلة الدراسات العليا بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى المعلم المصرى.