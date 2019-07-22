رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد طلابى عقب عودتهم من بعثة فى جامعة هولندية

أسوان - صلاح المسن

استقبل الدكتور أحمد غلاب، محمد رئيس جامعة أسوان، وفد طلابى بالفرقة الثالثة في كلية التربية الرياضية، عقب عودتهم من بعثة خارجية لمدة 3 شهور في جامعة كاتوفيس في بولندا .

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان ، في تصريحات صحفية ،أن الوفد الطلابي يضم 12 طالبا وطالبة، وقاموا بدراسة مقررات الفصل الدراسي الثاني في بولندا في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان وجامعة كاتوبيس البولندية، وذلك بهدف اكسابهم مهارات رياضية وتعليمية متميزة .

وأوضح الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط، عميد كلية التربية الرياضية، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه البعثة تم تنفيذها للعام الثالث علي التوالى، ونجح الطلاب والطالبات المشاركون بهذه البعثة فى اجتياز كافة المقررات الدراسية بتفوق كبير.