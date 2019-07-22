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حملات مسائية لإزالة الإشغالات بالإسكندرية وإغلاق 3 مقاهى

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:00 ص
حملات مسائية لإزالة الإشغالات بالإسكندرية وإغلاق 3 مقاهى جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

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قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عمر لطفى بالإبراهيمية، حيث تم إغلاق 3 مقاهى مخالفة.

جاء ذلك، فى بيان صحفى صادر مساء الأحد، فقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وفى إطار استمرار حملات إعادة الانضباط للشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات؛ بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، وتحت إشراف العميد فادى نقولا رئيس حى وسط. وتم خلال الحملة إغلاق 3 مقاهى بالشارع، و إزالة كافة الاشغالات والتعديات، وتهذيب الشارع من الفروشات.

 

واستمرارا فى تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق تنفيذاً لفاعليات مبادرة حماية المستهلك بالإسكندرية التى يتم تنفيذها خلال يومى الأحد والإثنين 21 /22 يوليو الجارى تواصلت الحملات الرقابية المكبرة بحى وسط، بمشاركة مدير مباحث تموين وسط، مدير إدارة تموين وسط، إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، جهاز حماية المستهلك، مراقبة الأغذية بمنطقة وسط الطبية، و إدارة اشغال الطريق بحى وسط

حيث قامت الحملة خلال الفترة المسائية بالتفتيش على محلات شارعى شاكور وقيصر بمحطة الرمل. وتم خلال الحملة التفتيش على صلاحية الأغذية بالمطاعم، والشهادات الصحية، والنظافة الصحية وتحرير محاضر المخلفات اللازمة، و كذلك السجلات التجارية، والبطاقات الضريبية، وتراخيص المحلات، وضبط المخالفات 


الاسكندرية

حى وسط

مخالفات المقاهى

حماية المستهلك

التعديات

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