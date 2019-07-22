جهاز القاهرة الجديدة يشُن حملة على مركبات "التوك توك" بالمدينة

كتب أحمد حسن

شن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة بالتجمع الثالث بمناطق (إسكان القطامية – الزلزال – النصر - الشباب)، وذلك لمصادرة مركبات "التوك توك" ولمنع سيرها داخل المدينة وتم التحفظ على عدد 7 مركبات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

وأضاف رئيس الجهاز أن جهاز المدينة قام بإخلاء وغلق وحدة مخالفة للنشاط السكنى بالحي الثالث بالعمارة رقم 281 ومصادرة ما بها من أدوات، وكذا تم إيقاف محاولة لتغيير النشاط السكني وفتح محال بالعمارة رقم89 بالحي الثالث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بالإضافة إلى غلق المحال المخالفة بأحد الوحدات السكنية بالدور الأرضي بالعمارة رقم 202 وجارِ غلق الوحدة واستكمال إجراءات السحب والاسترداد، مشيراً إلى أنه سيتم سحب واسترداد كل الوحدات المخالفة تباعاً.

وقال رئيس الجهاز: قامت حملة التدخل السريع بإدارة أمن جهاز المدينة أثناء المرور بإيقاف أعمال صب غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 9 بالمنطقة الـ4 الحي الثالث، وتم التحفظ على المضخة والخلاطة الخرسانية بالجهاز، مشيراً إلى أنه تم إزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شارع حسن فتحي وأمام النرجس ٤، والمشاتل المخالفة بالحي، وذلك للقضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار متابعة أعمال النظافة بشكل يومي بالمدينة، حيث تم رفع المخلفات من طريق السويس المؤدي إلي مشروع بيت الوطن والتمر حنة والقرنفل بالامتداد، وكذا رفع المخلفات الموجودة أمام نادي الزهور للمستثمرين الجنوبية مع تكثيف أعمال النظافة بجميع مناطق التجمع الثالث.