جامعة المنيا تجرى الاختبار المعرفى الموحد لطلابها بالقطاع الصيدلى

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، الاختبار المعرفي الموحد الذي عُقد لطلاب القطاع الصيدلي بالجامعة، والذي بدأ من العاشرة صباحًا حتى الثاثية ظهرًا بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، تزامنًا مع 33 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأزهرية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات بمصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية والمتطلبات الحديثة بالمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة بما يُواكب خريجي الجامعات العالمية.
رافق رئيس الجامعة اثناء جولته التفقدية الدكتورعصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة.
وأكد رئيس الجامعة أن نسبة الحضور من الطلاب تخطت الـ 98% من إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الاختبار، موضحًا أن الجامعة استعدت بكامل طاقتها من تجهيز قاعات الامتحانات وتزويدها بشبكات الانترنت عالية الجودة مع توفير كل الوسائل والامكانيات المطلوبة لتحقيق جودة العملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم متابعة الأمتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية للتاكد من نجاح الاختبار.
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