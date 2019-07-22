سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 05:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنيا تجرى الاختبار المعرفى الموحد لطلابها بالقطاع الصيدلى

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:34 م
جامعة المنيا تجرى الاختبار المعرفى الموحد لطلابها بالقطاع الصيدلى الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا
المنيا : فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، الاختبار المعرفي الموحد الذي عُقد لطلاب القطاع الصيدلي بالجامعة، والذي بدأ من العاشرة صباحًا حتى الثاثية ظهرًا بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي،  تزامنًا مع 33 جامعة  مصرية حكومية وخاصة وأزهرية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات بمصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية والمتطلبات الحديثة بالمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة بما يُواكب خريجي الجامعات العالمية.

رافق رئيس الجامعة اثناء جولته التفقدية الدكتورعصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة.
 
وأكد رئيس الجامعة أن نسبة الحضور من الطلاب تخطت الـ 98% من إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الاختبار، موضحًا أن الجامعة استعدت بكامل طاقتها من تجهيز قاعات الامتحانات وتزويدها بشبكات الانترنت عالية الجودة مع توفير كل الوسائل والامكانيات المطلوبة لتحقيق جودة العملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم متابعة الأمتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية للتاكد من نجاح الاختبار.
 
 
 
 

 


جامعة المنيا

صيدلة المنيا

الاختبار الموحد

اهالي المنيا

اختبارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. جامعة المنيا تنظم أنشطة لتنمية قدرات طلاب المدارس بالقرى المحرومة

الخميس، 18 يوليه 2019 06:48 م

استمرار أعمال قافلة جامعة المنيا بقرية ههيا ومسح اجتماعى لحصر الأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 18 يوليه 2019 04:53 م

الأحد المقبل.. جامعة المنيا تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص

صور .. جامعة المنيا تشارك فى تنظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:54 م

جامعة المنيا: القضاء على الأمية فى قرية "ههيا" بنهاية الشهر الجارى

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:57 م

رئيس جامعة المنيا: وفرنا 3 معامل لاستقبال تنسيق طلاب المرحلة الأولى

الأحد، 14 يوليه 2019 12:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة