جامعة المنيا تجرى الاختبار المعرفى الموحد لطلابها بالقطاع الصيدلى

رافق رئيس الجامعة اثناء جولته التفقدية الدكتورعصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة.

وأكد رئيس الجامعة أن نسبة الحضور من الطلاب تخطت الـ 98% من إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الاختبار، موضحًا أن الجامعة استعدت بكامل طاقتها من تجهيز قاعات الامتحانات وتزويدها بشبكات الانترنت عالية الجودة مع توفير كل الوسائل والامكانيات المطلوبة لتحقيق جودة العملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم متابعة الأمتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية للتاكد من نجاح الاختبار.