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جامعة الطفل بالزقازيق تنظم محاضرة حول "كيف يعيش رائد الفضاء أثناء رحلته الفضائية؟"

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:26 م
جامعة الطفل بالزقازيق تنظم محاضرة حول "كيف يعيش رائد الفضاء أثناء رحلته الفضائية؟" جانب من المحاضرة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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نظمت جامعة الزقازيق لأطفال جامعة الطفل زيارة إلى مركز التنمية الإقليمى بالشرقية التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الإثنين محاضرة لـ 33 طفلا من جامعة الطفل بجامعة الزقازيق المركز بعنوان "كيف يعيش رائد الفضاء أثناء رحلته الفضائية".

وأضاف لـ"اليوم السابع" انه تم تعريف الأطفال كيفية نشأة الكون كيف يعيش رائد الفضاء بعد مغادرته كوكب الأرض وكيف يأكل ويشرب ويمارس حياته داخل المركبة الفضائية مع اختلاف المتغيرات الجوية تأثير انعدام الجاذبية الأرضية وهذا يؤثر بشكل حقيقى على الاطعمة التى يتناولها رواد الفضاء.

وأوضح عامر أنه تم عرض عدد من الأفلام القصيرة للأطفال عن رواد الفضاء توضح كيف يعيشون ويأكلون ويشربون ويمارسون حياتهم خلال الرحلة الفضائية، والتركيز على المخاطر التى تواجه رواد الفضاء والأمراض التى تصيبهم وكيفية التغلب عليها.

ولفت إلى أنه سيتم عقد محاضرات لباقى اطفال جامعة لطفل تباعا حتى يستفيد كل الطلاب المشاركين فى جامعة الطفل، وفى نهاية اللقاء أجاب المحاضر على كل أسئلة الأطفال التى دارت حول رواد الفضاء.

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جامعة الطفل بالزقازيق (1)

 

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جامعة الطفل بالزقازيق (2)

 

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جامعة الطفل بالزقازيق (3)

 

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جامعة الطفل بالزقازيق (5)

 

جامعة الطفل بالزقازيق (6)
جامعة الطفل بالزقازيق (6)

 


الشرقية

محافظة الشرقية

رائد فضاء

جامعه الطفل

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