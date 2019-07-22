تطعيم 2.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال و الأمراض المعدية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الصحة، تطعيم أكثر من 2.5 مليون طفل، عبر الخطة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتطعيمات الروتينية بالمحافظة، ذلك خلال النصف الأول من العام الجارى .

وقال وكيل الوزارة ، فى بيان، أنه تم تنفيذ الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية فى فبراير 2019 م، وتم تطعيم مليون 160 ألف و 229 طفل من المصريين وغير المصريين بنسبة مستهدف 103%، منهم 195 ألف 346 طفل أقل من عام، و 964 ألف 873 طفل من عام إلى خمس أعوام .

كما تم تطعيم مليون و 1373 طفل تطعيمات روتينية وتحقيق نسبة تغطية لأكثر من 95 % لجميع الجرعات " الدرن - شلل الأطفال - سابين - الكبدى B - التيتانوس - الدفتريا - السعال الديكى - الإنفلونزا البكتيرية - الحصبة - الحصبة الألمانية - النكاف - السولك".

كما تم تطعيم 437 ألف و 567 تلميذ تطعيمات المدارس بطعم السحائى الثنائى على مستوى جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة .