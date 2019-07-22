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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:08 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات الاثنين، بنسبة 0.24% خاسراً 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 267 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.92%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.83%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 2.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

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