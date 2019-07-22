سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 06:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

اليمن تؤكد نجاح النقاشات مع السعودية فى حل كثير من الملفات الأمنية والعسكرية

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:00 ص
اليمن تؤكد نجاح النقاشات مع السعودية فى حل كثير من الملفات الأمنية والعسكرية أحمد الميسرى
عدن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد الميسرى، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى، أن زيارته للسعودية ولقاءه بعدد من المسئولين السعوديين أثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية والوصول إلى نتائج طيبة، سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة.

وقال الميسرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، مساء الأحد، إن زيارته للسعودية كانت ناجحة وخاصة لقاءه مع الأمير الفريق ركن فهد بن تركى وما جرى خلاله من مناقشة للملف الأمنى فى المحافظات اليمنية المحررة.

وأكد الميسرى، حرص واهتمام الجانب اليمنى على تعزيز التعاون الأمنى المشترك مع السعودية ودول التحالف العربى، وكل ما من شأنه أن يسهم فى تطبيع الأوضاع فى المحافظات المحررة واستقرار الأوضاع الأمنية التى تعد الركيزة الأولى من ركائز استعادة عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات فى تلك المحافظات.


اليمن

السعودية

الملفات الامنية

الملفات العسكرية

احمد الميسرى

الجيش اليمنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 ملاحظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من كراسة الإجابة.. تعرف عليها

6 ملاحظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من كراسة الإجابة.. تعرف عليها

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

تعرف على نتائج مواجهات الزمالك والاسماعيلي قبل القمة 105

تعرف على نتائج مواجهات الزمالك والاسماعيلي قبل القمة 105

قمة الوفاء.. كلب ينتظر صاحبه المتوفى منذ 18 شهرًا في نفس مكان الحادث

قمة الوفاء.. كلب ينتظر صاحبه المتوفى منذ 18 شهرًا في نفس مكان الحادث

"التضامن" تبدأ اليوم إصدار 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

"التضامن" تبدأ اليوم إصدار 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

دى ليخت يدخل القائمة.. المدافعون الأغلى فى تاريخ كرة القدم "صور"

دى ليخت يدخل القائمة.. المدافعون الأغلى فى تاريخ كرة القدم "صور"

صور.. سفر أولى بعثات الحج بقوة 55 إماما وواعظة.. ورفع مستوى مساجد عرفات والمشاعر المقدسة لاستقبال موسم الحج.. ومخيمات ذات طابقين لزيادة القدرة الاستيعابية.. وتنبيهات متكررة على الحجاج بتفادى محظورات السفر

صور.. سفر أولى بعثات الحج بقوة 55 إماما وواعظة.. ورفع مستوى مساجد عرفات والمشاعر المقدسة لاستقبال موسم الحج.. ومخيمات ذات طابقين لزيادة القدرة الاستيعابية.. وتنبيهات متكررة على الحجاج بتفادى محظورات السفر

المقاولون: لن نفوت مباراة الأهلى.. وصفقة طاهر تعطلت

المقاولون: لن نفوت مباراة الأهلى.. وصفقة طاهر تعطلت

تخصيص مركز لخدمة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالشرطة للرد على الاستفسارات

تخصيص مركز لخدمة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالشرطة للرد على الاستفسارات

السكة الحديد تقرر بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى ابتداءً من الغد

السكة الحديد تقرر بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى ابتداءً من الغد

مبولحى يقترب من العودة إلى أوروبا بعد تألقه فى أمم أفريقيا

مبولحى يقترب من العودة إلى أوروبا بعد تألقه فى أمم أفريقيا

شركة طيران روسية تخطط لإعداد رحلات سياحية إلى مصر

شركة طيران روسية تخطط لإعداد رحلات سياحية إلى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة