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التنظيم والإدارة: وفد من 4 دول عربية يزور مركز تقييم القدرات ويصفه بالمتميز

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:00 م
التنظيم والإدارة: وفد من 4 دول عربية يزور مركز تقييم القدرات ويصفه بالمتميز جانب من الزيارة

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استقبل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفدا عربيا من إخصائي الموارد البشرية ببرلمانات دول الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان، وذلك على هامش الدورة التدريبية التي ينظمها البرلمان العربي بعنوان "الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية والتدريب البرلمانى" لمدة أسبوع.
 
وقال جهاز التنظيم والإدارة اليوم الاثنين، إنه تم خلال الزيارة استماع الوفد لشرح فكرة وآلية عمل المنظومة، ثم قام بإجراء تجربة لكيفية عمل المنظومة بداية من الامتحان وحتي الحصول على النتائج النهائية.
 
وأشاد الوفد بالبنية التحتية المتطورة للمركز وأيضا آلية العمل المنضبط والمنهجية العلمية التى صممت عليها منظومة التقييم، ووصفوه بأنه يعد صرحا متميزا يمكنه الإسهام بقوة في تطوير الجهاز الإداري للوصول إلى اختيار وتقييم عادل للمتقدمين لشغل الوظائف العامة دون وساطة أو محسوبية، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
 
 
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التنظيم والادار

تقييم القدرات

وفد عربى

البرلمان العربى

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