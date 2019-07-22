التحالف العربى: التعامل مع قارب حوثى مفخخ قبل استهدافه سفينة تجارية

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أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية. مشيراً إلى تعامل قوات التحالف مع قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال المالكي - في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحاً أن "التحالف يتصدى للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية".

وأضاف المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع قارب مفخخ للحوثيين كان موجهاً نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن التحالف دمّر عدة مخازن صواريخ وأسلحة للميليشيات الحوثية.

وأشار المتحدث إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم، مضيفا أن ميليشيات الحوثي تتعمّد باختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية".