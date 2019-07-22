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البحرين تدين احتجاز ايران لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:00 م
البحرين تدين احتجاز ايران لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز وزير خارجية البحرين
أ ش أ

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 أدان مجلس الوزراء البحريني ، اليوم الاثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتهديد لأمن الملاحة وانتهاك للقانون الدولي.
 
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني ياسر بن عيسى الناصر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إن المجلس دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره لعدم تعريض الخليج العربي عامة ومضيق هرمز خاصة لأية مخاطر تهدد خطوط الملاحة الإقليمية والدولية وتؤثر على سلامة إمدادات العالم من الطاقة والتجارة.

البحرين

خليفة بن سلمان

إيران

مضيق هرمز

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