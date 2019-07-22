سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 01:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه ..

الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة مركز الباجور فى المنوفية

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:43 ص
الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة مركز الباجور فى المنوفية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة
المنوفية_محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى لقرية تلوانة بمركز الباجور بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه،مشيراً أن المشروع عبارة عن محطة رفع، شبكات إنحدار، خط طرد، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتسليمها إبتدائياً لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، للتشغيل والإنتفاع، مؤكداً بأنه جارى أعمال التطهير والتسليك تباعاً لشبكة الإنحدار، والتسليم لشركة المياة للبدء فى التوصيلات المنزلية لإستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحى.
 
ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إلى أن خدمة الصرف الصحى من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع لقرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات.
 
يأتى هذا، فى إطار خطة محافظة المنوفية، لتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة لخدمة المواطنين. 
 
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (1)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (2)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (3)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (4)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (5)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (6)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (7)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (8)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (9)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (10)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (11)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (12)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (13)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (14)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (15)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (16)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (17)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة (18)
بتكلفة 30 مليون جنيه الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة

 


محافظه المنوفيه

مياه الشرب

الصرق الصحى

مشروعات مياه الشرب

الهيئه القوميه لمياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة