الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتلوانة مركز الباجور فى المنوفية

المنوفية_محمد فتحى

أعلن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى لقرية تلوانة بمركز الباجور بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه،مشيراً أن المشروع عبارة عن محطة رفع، شبكات إنحدار، خط طرد، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتسليمها إبتدائياً لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، للتشغيل والإنتفاع، مؤكداً بأنه جارى أعمال التطهير والتسليك تباعاً لشبكة الإنحدار، والتسليم لشركة المياة للبدء فى التوصيلات المنزلية لإستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحى.

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إلى أن خدمة الصرف الصحى من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع لقرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات.

يأتى هذا، فى إطار خطة محافظة المنوفية، لتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة لخدمة المواطنين.