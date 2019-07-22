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استقرار أسعار الدواجن والبيض.. والدجاج البلدى بـ27 جنيها من المزرعة

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:58 م
استقرار أسعار الدواجن والبيض.. والدجاج البلدى بـ27 جنيها من المزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الاثنين 22-7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن من المزرعة بـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.
 
وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة"، وأشار  إلى أن أسعار البيض شهدت استقرارا أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.

اسعار الدواجن

اسعار البيض

أخبار اقتصاد

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