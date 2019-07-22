إصابة 3 أشخاص فى حريق 4 منازل بمركز ساحل سليم

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بـ4 منازل بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، وبالانتقال والإسعاف والحماية المدنية تبين صحة البلاغ، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق بمناطق مختلفة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار حصر تلفيات المنازل، واستكمال الإجراءات القانونية.