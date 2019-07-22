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إصابة 3 أشخاص فى حريق 4 منازل بمركز ساحل سليم

الإثنين، 22 يوليه 2019 07:50 م
إصابة 3 أشخاص فى حريق 4 منازل بمركز ساحل سليم حريق منزل - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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أصيب 3 أشخاص فى حادث إندلاع حريق شب بـ 4 منازل فى قرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، وتم نقل المصابين لمستشفي ساحل سليم المركزى.

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من  مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بـ4 منازل بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، وبالانتقال والإسعاف والحماية المدنية تبين صحة البلاغ، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق بمناطق مختلفة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار حصر تلفيات المنازل، واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 


حرائق اسيوط

حريق ساحل سليم

حوادث اسيوط

قرية اللوقا

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