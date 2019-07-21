10 معلومات عن "هرمز"..مضيق يمر عبره ثلث إمدادات النفط فى العالم

إيمان حنا

توتر غير مسبوق تشهده مياه مضيق هرمز، وهو ما يعد نتيجة لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة، وضغوط طهران وأطماعها فى المنطقة من جهة أخرى.

وفى الوقت الذى تلوح فيه إيران بتهديدها لأى سفن نفطية تمر عبر المضيق وأنه بات غير آمن بل بإمكانها إغلاقه بأى وقت أو احتجاز السفن العابرة من خلاله، توالت عمليات الاحتجاز الإيرانى بالفعل للسفن المارة عبر المضيق وآخرها توقيف ناقلة البترول الجزائرية أمس، بحسب ما أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر (سوناطراك) وسبقها احتجاز ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبرو) ما يزيد التوتر فى المياه الإقليمية.. فيما يلى أبرز 10 معلومات عن "هرمز".

ـ يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التى تقع فى مدخلة وكانت فى القرن السادس عشر مملكة تخضع لحكم أسرة عربية من عمان.

ـ يقع المضيق جنوب الخليج، يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان، ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب.

ـ هددت إيران سفن الحربية أمريكية اقتربت من المضيق فى عام 2008.

ـ شهد مضيق هرمز بين عامى 1980 و1988(حرب الناقلات) بين العراق وإيران.

ـ تعد اليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.

ـ السعودية تصدر 88 بالمائة من إنتاجها النفطى عبر هذا المضيق، والعراق 98 بالمئة، والإمارات 99 المائة، وكل نفط إيران والكويت وقطر.

ـ 40% من الإنتاج العالمى من النفط يمر عبر مضيق هرمز.

ـ يستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا، ويبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا.

ـ توجد عدة جزر فى مدخل المضيق هى جزر قشم ولاراك الإيرانية وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وهى محل نزاع بين إيران والإمارات.

ـ بسبب التوترات التى شهدها هرمز مؤخرا فقد تضاعفت علاوات التأمين على ناقلات النفط بين 8 إلى 10 مرات، بحسب الفاينانشال تايمز.