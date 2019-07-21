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وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

الأحد، 21 يوليه 2019 01:24 م
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم
السويس - السيد فلاح

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تابع الشيخ محمد عجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اختبارات السنة الأولى التمهيدية لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم.
 
وقال الشيخ محمد عجمى، إن هذا جاء فى إطار الأهتمام بإعداد محفظين للقرآن الكريم، وذلك من خلال إفتتاح مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على المستوى الجمهورية، لتخريج محفظ معتمد للقران الكريم، وحفاظًا على سلامة النشء والشباب، ومنعًا من أن يتم إستقطابهم من أصحاب الأفكار الهدامة تحت أى مسمى.
 
وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن الأختبارات للسنة الأولى التمهيدية لمركز اعداد محفظى القرآن الكريم تعقد عقب إنتهاء العام الدراسى الأول فى مادة القرآن الكريم والتجويد، مشيرًا إلى أن المركز الثقافى الإسلامى التابع لوزارة الأوقاف، هو المشرف والمنسق لعملية الاختبارات بأكملها .
 
وقال، الشيخ ويده حمدان ويده رئيس شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف السويس، أن الاختبارات تعقد على يومين اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن عدد من تنطبق عليهم الشروط حسب تعليمات الوزارة، هم ثلاثة وسبعون دارسة.
 
وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، أن الاختبارات تحكمها الشفافية والدقة والنزاهة.
 
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم (1)
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم
 
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم (2)
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم (3)
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم (4)
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم (5)
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم (6)
وكيل أوقاف السويس يتابع اختبارات السنة الأولى لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

 


محافظه السويس

اوقاف السويس

مركز اعداد محفظى القران

وزاره الاوقاف

محفظى القران

القران الكريم

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