هانى شاكر و محافظ الشرقية يفتتحان مقر نقابة الموسيقيين بالزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، ونقيب الشرقية خالد بيومى، وعدد من الموسيقيين، لافتتاح مقر نقابة الموسيقيين الجديد بمدينة الزقازيق والكائن بشارع البوستة بمنطقة وسط البلد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب لـ"اليوم السابع"، أن الشرقية هى محافظة عريقة أثرت الفن العربى بقامات فنية أسماءهم محفورة فى ذاكرة الأمة، منها عبدالحليم حافظ ومرسى جميل عزيز وغيرهم من الفنانين والأدباء والشعراء، وجود مقر مناسب سيساهم فى رعاية وتقديم المواهب الفنية من الأجيال القادمة، وكذلك تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء بشكل لائق.

وأضاف أن النقابة تحرص دائما على مشاركة أهالى المحافظة فى كافة الاحتفالات الرسمية و المناسبات الوطنية .