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"مياه الفيوم": ضبط 20 توصيلة مياه شرب خلسة بقرى الحجر

الأحد، 21 يوليه 2019 01:08 ص
"مياه الفيوم": ضبط 20 توصيلة مياه شرب خلسة بقرى الحجر سرقة توصيلة مياه شرب - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى

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تمكنت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أمس من ضبط 20 توصيلة مياه شرب خلسة داخل عزب وقرى الحجر بمركز أطسا جنوب محافظة الفيوم واستخدام مياه الشرب فى رى الأراضى الزراعية.
 

من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط المخالفين، والذين يقومون بالاعتداء على خطوط مياه الشرب وسرقة مياه الشرب بدون وجه حق واستخدام هذه المياه فى الأغراض غير المخصصة لها، وهى مياه الشرب واستخدام هذه المياه فى رى الزراعات مما يؤثر على انتظام وصول مياه الشرب وضعف ضغوطها بأطراف عزب ونجوع الحجر.


وأضاف، أن الشركة لا تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المخالفين والذين يسرقون مياه الشرب بدون وجة حق، والشركة عليها مسئولية اتجاه كل مواطنى المحافظة فى توفير مياه الشرب لكل القرى وبضغوط مناسبة وهذا حق أصيل لكل مواطن.
 

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن هذه الحملة مستمرة حتى يتم ضبط جميع المخالفين والمعتدين على خطوط مياه الشرب، والذين يستخدمون مياه الشرب فى رى الزراعات ورشها فى الشوارع.


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