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"منظمة إغاثية" تطلق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قرب السواحل الليبية

الأحد، 21 يوليه 2019 10:14 ص
"منظمة إغاثية" تطلق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قرب السواحل الليبية مهاجرين ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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أعلنت منظمة (أس أو أس ميديتيرانيا) غير الحكومية بالتعاون مع منظمة (أطباء بلا حدود)، اليوم الأحد، إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أن السفينة النرويجية (أوشن فايكينج) تتوجه حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ فى وسط البحر المتوسط؛ حيث لقى 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية السنة" .. لافتة إلى أن الكثيرين يحاولون الفرار من ليبيا عبر أخطر طريق بحرى فى العالم.

من جانبه، قال فريدريك بينارد مسئول فى (أس أو أس ميديتيرانيا) أن المنظمة كانت تبحث خلال الأشهر السبعة الماضية، عن سفينة تفى بمتطلبات أعمالها .. مؤكدا أن السفينة (أوشن فايكينج) تعد الخيار الأفضل، إذ أنها مصممة أصلاً للإنقاذ.

 


مهاجرين

ليبيا

السواحل الليبيه

حمله اغاثه للمهاجرين

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