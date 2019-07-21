مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج تدريب انتاج الكتب الناطقة

الاسكندرية - جاكلين منير

أطلق قطاع المكتبات برنامج تدريب المدربين الأول لإنتاج الكتب الرقمية الناطقة DAISY، حيث يعد هذا التدريب أول نشاط عملى ضمن الاتفاقية المبرمة بين مكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الدولية اليابانية للتعاون (JICA)

ويهدف المشروع إلى تطوير دمج الأشخاص ذوى الاعاقات من خلال تطوير إتاحة المعلومات، وذلك فى إطار حرص مكتبة الإسكندرية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتسعى الأطراف المشاركة بهذه الاتفاقية إلى تسليط الضوء على ضرورة المساواة فى إتاحة المعلومات للجميع، والالتفات إلى أهمية تعديل قوانين الطبع والنشر لتقنين إمكانية تحويل المواد المطبوعة إلى مواد رقمية ناطقة، لإتاحتها لذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل اتفاقية مراكش التى تتناول هذه القضية بالتفصيل ويستمر برنامج الاتفاقية على مدار عامين ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الدولية والمحلية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تستضيف يومى 20 - 21 أغسطس 2019 م أول مؤتمر لقسم ذوى الاحتياجات الخاصة بالاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، وهو ضمن برنامج المؤتمرات التى تقام على هامش المؤتمر الرئيسى للإفلا والذى سيعقد فى أثينا إبتداءً من يوم 24 بنفس الشهر.