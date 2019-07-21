سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 09:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

مقتل طفلتين وإصابة إمرأة فى قصف حوثى على مدينة تعز اليمنية

الأحد، 21 يوليه 2019 08:05 ص
مقتل طفلتين وإصابة إمرأة فى قصف حوثى على مدينة تعز اليمنية الحوثيون يقصفون اطفال اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طفلتان مصرعهما وأصيبت والدتهما خلال قصف حوثي طال منزلاً في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم،الأحد، عن مصادر محلية يمنية - لم تسمها - القول إن قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة دار النصر بصبر الموادم، تسببت في دمار جزئي لمنزل مواطن يمني يدعى محمد أحمد سعيد، وأدت لمقتل طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة.

وكثفت ميليشيات الحوثي عمليات القنص والقصف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصارا خانقا عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.


اليمن

الحوثيون

اطفال

تعز

ميليشيا الحوثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ليفربول يواجه إشبييلية الإسبانى وديا فى أمريكا

ليفربول يواجه إشبييلية الإسبانى وديا فى أمريكا

رطبى بشرتك الدهنية فى المنزل باستخدام العسل والحليب والموز

رطبى بشرتك الدهنية فى المنزل باستخدام العسل والحليب والموز

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

مهلة أسبوعين لمراجعة طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

مهلة أسبوعين لمراجعة طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

تعرف على رواتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

تعرف على رواتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

6 رسائل إنسانية يتضمنها فيلم "The Lion King".. أبرزها حب الخير والحذر

6 رسائل إنسانية يتضمنها فيلم "The Lion King".. أبرزها حب الخير والحذر

فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة