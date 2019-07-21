مصادرة 13 مكبر صوت شرق الإسكندرية لمواجهة التلوث السمعى

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت إدارة إشغال الطريق بحى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحي و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، بحملة تم خلالها مصادرة عدد 13 مكبر صوت من الباعة الجائلين، وذلك بكل من شارع "30 قبلي ، 45 قبلي ،النبوي المهندس ، محيط مدرسة عزيز أباظة المتفرع من جمال عبد الناصر ، الملازم بسيوني ، خلف ميدان المندرة بحرى".

وذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة الحد من التلوث البيئى والسمعى وانتشار مكبرات الصوت.

من جهه أخرى شن حى ثان المنتزة شرق الإسكندرية تحت قيادة العميد خالد كشك ، رئيس الحي حملة إزالة مكبرة لإزالة البناء المخالف، برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي ، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانوني .

وتم خلال الحملة القيام بتسليم مقاول الهدم العقار رقم 16 الكائن بشارع 12 من 45 بالعصافرة قبلي لتنفيذ الإزالة الفورية للطوابق من التاسع علوي حتى الرابع عشر علوى.