محافظ كفرالشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة "حق الشعب" واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لانطلاق الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم مناقشة استعدادات المحافظة لإنطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة " حق الشعب " بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

أكد المحافظ، أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مجلس المحافظين السادس الذى عقد الخميس الماضي، لافتاً الى المراجعة مع مديرية أمن كفرالشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة التى ستحددها وزارة التنمية المحلية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعديات التى تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التى تم قبولها سرعة استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التى تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج فى الموجة الـ 13لاسترداد أراضى أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فيما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية على جهودهم فى تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبحيرة البرلس، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.