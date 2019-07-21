محافظ سوهاج: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بحى غرب بتكلفة 16 مليون جنيها

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بحى غرب سوهاج، خلال ال 6 أشهر الماضية، بتكلفة 16 مليون و360 ألف جنيها، لخدمة 400 ألف مواطن من أهالى الحي، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وقالت فريدة سلام رئيس حى غرب انه تم رصف عدداً من الطرق بالحي، منها شارع البصل بطول كيلو متر، بتكلفة مليون و500 ألف جنيها، بالاضافة الى رصف الشوارع المؤدية إلى كورنيش النيل الغربى بطول 500 متر، وبتكلفة 500 ألف جنيها بالإضافة إلى تركيب بلاط "انترلوك" لشورع الحى بطول 1.5 كم، بتكلفة 900 ألف جنيها، لتخدم 300 ألف نسمة، بمنطقة القطب، وشوارع "الرشاد، والنجارين، والورشة، والمخبز الآلي".

كما تم تركيب بلاط "هارد ستون" بمنطقة العارف خلف المسجد والسلخانة بطول 800متر، بتكلفة 500 الف جنيها، ليخدم حوالى 50 ألف نسمة، مشيرة إلى أنه تم تجميل شارع المحطة وزراعة أشجار النخيل بطول 500 متر بتكلفة 380 ألف جنيها، بالإضافة إلى تركيب أبواش حريق داخل الحملة الميكانيكية، ومخازن الحي، ومناطق العارف والقيسارية، بتكلفة 250 ألف جنيها.

وأوضحت رئيس حى غرب سوهاج فى بيان أنه تم تطوير محطة إكثار الدواجن بالحي، وذلك بعد توجيهات السيد محافظ سوهاج، حيث تم البدء فى إنشاء 12 عنبر، بتكلفة 5 مليون جنيها، ليخدم عدد كبير من المواطنين.

وأشارت "سلام" إلى أنه تم إنشاء نقطة إطفاء بالقيسارية بشارع الحدادين على مساحة 100 متر، بتكلفة 150 ألف جنيها، كما تم تطوير المركز التكنولوجى بحى غرب على مساحة 200 متر، بتكلفة 100 ألف جنيها، لافتهً الى انه تم تفعيل مركز خدمة المواطنين والاتصال مع الجماهير.

ولفتت إلى أنه سيتم العمل فى تطوير منطقة العارف بتكلفة 4 مليون جنيها، لتخدم 100 ألف نسمة، وسيتم إنشاء 58 باكية لتشغيل الشباب بمنطقة بنزينة عرام على مساحة 200 متر، وبتكلفة 3 مليون جنيها، لتخدم 50 ألف نسمة.

وكشفت رئيس حى غرب سوهاج عن رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال ال 6 أشهر الماضية بجميع مناطق الحي، والشوراع الرئيسية والفرعية، مشيرة إلى أنه تم تركيب 200 كشاف ليد فى بداية شارع الكردي، وحتى شارع ابو حجي، ومدرسة حامد سليمان، وبين مساكن ومنطقة المشتل، وكذلك تركيب 200 كشاف ليد بدايةً من شارع الهلال بالحويتى وحتى موقف الحويتي، وتركيب 10 أعمدة جديدة بشارع مصنع البصل.

وقالت أنه تم تطوير وحدة الإذاعة المحلية، ومد شبكات جديدة بطول 12 ألف متر سلك، وتركيب 25 هورن جديد، و 3500 لمبة ليد بمشتملاتها، وإصلاح كشافات معطلة بـ 12 منطقة مختلفة بالحي، بالإضافة إلى تركيب كشافات ليد غاطس فوانيس لتجميل شارع المحطة وأمام المستشفى العسكرى والمواردة، والنفق القبلى .

وبالنسبة لقطاع الصرف الصحي، أوضحت رئيس حى غرب أنه تم صب عدد 100غطاء أسمنتى لبيارات الصرف الصحي، وتعلية 75 غرفة صرف، وتغيير 12 مسار للصرف الصحي، ورفع كفاءه 20 خط صرف بتكلفة 20 ألف جنيها، حيث تم إستخدام المواد التى يتم مصادرتها من مخالفات المبانى من "طوب أحمر، وأسمنت، ورمل، وزلط، وحديد تسليح".

وفى مجال أعمال النظافة اليومية ذكرت فريدة سلام رئيس الحى أنه يتم رفع أكثر من 250 طن قمامة ومخلفات أسبوعيا، من قطاعات الحى المختلفة، لافتة إلى رفع الإشغالات من الطريق العام، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والسلع الغذائية، وحملات الإزالة بصفة مستمرة فى المهد والقيام بأعمال التجميل والتنسيق الحضاري، بشكل دوري.

وكشفت رئيس حى غرب عن تنفيذ 37 مشروعا لشباب الحي، بتكلفة 5 مليون و225 ألف جنيها، وتوفير 74 فرصة عمل ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك"، خلال ال 6 أشهر الماضية.

انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (1)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (2)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (4)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (5)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (6)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (7)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (8)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (9)



انجازات حي غرب خلال 6 اشهر (10)