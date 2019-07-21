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محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "حماية المستهلك".. صور

الأحد، 21 يوليه 2019 05:04 م
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "حماية المستهلك".. صور محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مبادرة "اليوم المفتوح" الذى ينظمة جهاز حماية المستهلك بالصالة المغطاه بنادى الاتحاد بالاسكندرية، و المقرر أن تستمر خلال يومى الأحد والإثنين 21/22  يوليو الجارى. 

و أشار المحافظ، إلى أن المبادرة جاءت لحل شكاوى المستهلكين، حيث تتضمن المبادرة شن حملات رقابية مستمرة من خلال سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق بمشاركة كافه الأجهزة المعنية ومنظومة متكاملة لتلقى شكاوى المستهلكين والعمل على حلها فوراً، هذا بالإضافة إلى ندوة توعوية بديوان عام محافظة الإسكندرية ومشاركة المجتمع المدنى عن "دور الدوله فى حماية المستهلك".

 يذكر أن هذه المبادرة تأتى فى إطار إستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصون حقوقه، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق مع أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية تلبى طموحاتهم.

 

 

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اخبار الاسكندرية

حماية المستهلك

نادى الاتحاد السكندرى

عقوبة الغش التجارى

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