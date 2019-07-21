محافظ أسيوط يعلن إنشاء سوق مركزى بحى غرب لاستيعاب الباعة الجائلين

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن فتح سوق مركزى بحى غرب لاستيعاب الباعة المتجولين والشباب وذوى الإعاقة الراغبين فى فتح منافذ بيع مواد غذائية فضلًا عن فتح منافذ ثابتة للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية واللحوم.

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات له اليوم – إلى إنه تم إنشاء السوق المركزى بحى غرب أسيوط بميدان المجذوب على غرار السوق المركزى بحى شرق بمنطقة الحمراء لاستيعاب الباعة الجائلين والشباب وذوى الاعاقة الراغبين لفتح منافذ مواد غذائية فضلًا عن التنسيق الذى تم مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لفتح منافذ ثابتة لبيع اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المخفضة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية لافتًا إلى خطة المحافظة لإنشاء الأسواق المركزية بالمراكز والأحياء و فتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المواد الغذائية المخفضة للمواطنين فضلًا عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية وبدالين التموين ومنافذ جمعيتى المنتشرة بالقرى والمراكز للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة وجودة المواد التموينية المقدمة للمواطنين وفقًا للأسعار المقررة.

وأضاف محمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط إنه تم استغلال مساحة 600 متر بميدان المجذوب بجوار المدرسة الخيرية الإسلامية وتم انشاء سوق مركزى عليها وانشاء باكيات ومحلات لاستيعاب الباعة والشباب وفتح المنافذ وتجهيز السوق بمصادر المياه والكهرباء ووسائل الحماية المدنية والتأمين تحت اشراف الجهاز التنفيذى بالحى ومديرية التموين والصحة والطب البيطرى وتسهيلًا على المواطنين بالمنطقة.

يذكر أن محافظ أسيوط أطلق حملة "خليك ايجابي" لحث المواطنين على الإبلاغ على أى تلاعب فى الأسعار أو أية شكاوى وتم تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

على جانب أخر، شدد محافظ أسيوط على مواصلة تطهير وإزالة المخلفات والاشغالات بالترع والمصارف بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتى الرى والزراعة وذلك بإستخدام المعدات اللازمة من حفارات ولوادر وقلابات وسيارات تابعة للوحدات المحلية والقروية على أن يتم رفع المخلفات الناتجة من التطهير أولا بأول مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة والتأكيد على وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف بكميات مناسبة والحفاظ على الارض الزراعية.

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه بناءاً على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بالتعاون مع مديرية الرى فضلاً عن التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم وايجاد حلول لها مشيراً إلى المرور على كافة الترع التى بها شكاوى من المواطنين ووضع آلية لحل المشكلات بحضور مفتش رى أسيوط مضيفاً إنه تم رفع توصية لمديرية الرى بإنشاء 2 محطة خلط بنهاية ترعتى الشامية والعونة وذلك للتأكيد على وصول المياه بكميات مناسبة لنهاية الترع

كما أكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات والمخالفات التى تشغل الطريق العام وذلك لمنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية التى تؤثر على المظهر الحضارى وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق والقطاعات على مستوى أحياء ومدن المحافظة.

وقال محافظ أسيوط إنه تم شن حملة لإزالة الاشغالات بموقف سيارات الأجرة الأزهر فى إطار جهود المحافظة المستمره لتطبيق القانون وإزالة كافة الاشغالات والتعديات غير المرخص بها حيث تم رفع جميع تعديات ومخالفات الباعة الجائلين والمحال التجارية نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبرى فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة المواطنين ودخول السيارات من وإلى الموقف مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى مشددًا على مسئولى الحى بعدم السماح بأى اشغالات فى الموقف لتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمشاة.

وأوضح محمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط إنه بناءً على تعليمات مباشرة من محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر من باعة جائلين وفتارين وكراسى وفروشات وعربات يد وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحى وبالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز مرفق النظافة الجديد والمتابعة الميدانية وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمخالفين مؤكدًا مواصلة حملات إزالة الإشغالات والمرافق من الشوارع والميادين الرئيسية ومناطق المنفعة العامة.



حملة إشغالات موقف الازهر (1)



حملة إشغالات موقف الازهر (3)



حملة إشغالات موقف الازهر (5)



حملة إشغالات موقف الازهر (6)