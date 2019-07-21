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فيديو وصور.. دورة تدريبية للعاملين بجامعة أسيوط للتعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة

الأحد، 21 يوليه 2019 12:22 م
فيديو وصور.. دورة تدريبية للعاملين بجامعة أسيوط للتعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة رئيس جامعة أسيوط أثناء التدورة التدريبية "مساواة الإعاقة"
أسيوط ـ محمود عجمى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الحرم الجامعى لاستقبال الطلاب من ذوى الإعاقة، وذلك خلال العام الجامعى القادم 2019 _ 2020 وهو ما يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى توفير أقصى درجات الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وأيضاً فى إطار المبادرة التى أطلقتها العام الماضى لإعلان جامعة أسيوط صديقة لذوى الإعاقة  .

وافتتح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب دورة تدريبية حول " مساواة الإعاقة " والتى ينظمها مركز خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة، وذلك فى إطار تنفيذ القانون الجديد والخاص بدمج الطلاب من ذوى الإعاقة وإتاحة فرص عادلة ومتساوية مع أقرانهم من الأصحاء فى تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة ووضعت خطة عمل استهدفت خلالها عدد من الإجراءات التى تضمنت تهيئة الحرم الجامعي بالطريقة الملائمة هذا إلى جانب عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتدريب أعضاء الإدارة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على التعامل مع الطلاب من ذوى الإعاقات المختلفة ودمجهم فى الأنشطة المختلفة والبيئة الجامعية والعمل على تذليل أية عقبات من شأنها إن تعيق مسيرتهم فى العملية التعليمية .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز أنها الدورة الثانية التى يعدها المركز على أن تليها دورات أخرى على مدار العام ، حيث تستمر الدورة على مدار يومين تستهدف خلالهم تدريب شريحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشئون الطلاب بمختلف الكليات هذا إلى جانب أعضاء المركز.

تدريب مساواة الاعاقة (2)
تدريب مساواة الاعاقة

 

تدريب مساواة الاعاقة (3)
تدريب مساواة الاعاقة

 

تدريب مساواة الاعاقة (4)
تدريب مساواة الاعاقة 

 

تدريب مساواة الاعاقة (6)
تدريب مساواة الاعاقة

 

تدريب مساواة الاعاقة (7)
تدريب مساواة الاعاقة

 

تدريب مساواة الاعاقة (8)
تدريب مساواة الاعاقة

 

تدريب مساواة الاعاقة (9)
تدريب مساواة الاعاقة

 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

ذوى الاعاقة

مساواة الاعاقة

رئيس جامعة اسيوط

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