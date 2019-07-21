صور.. مدير منطقة الأزهرية بالمنوفية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

المنوفية _محمد فتحى

كرم فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية بمقر ديوان عام منطقة المنوفية الأزهرية "أوائل الثانوية الأزهرية "علي مستوي الجمهورية من أبناء محافظة المنوفية الأزهرية فى حضور لفيف من مديرى الإدارات التعليمية الأزهرية وشيوخ المعاهد الأزهرية والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.

وأعرب عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة عن سعادته بهذا اليوم ويتمنى لهم التوفيق الدائم فى دراستهم المستقبلية، واصفاً إياهم بأنهم أبناء الأزهر، الذين نفخر بهم مؤكداً أن هذا التكريم يعد تكريماً لمنطقة المنوفية الأزهرية ولجميع العاملين بها مشيرا إلى أهمية الدور الذى يقوم به أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم فى حياتهم هو الاستثمار فى تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا فى صناعة الحضارة والتقدم فى وطنهم .

كما أوضحت الطالبة روفيدة عبدالمنعم خليل بنت قرية دلهمو مركز أشمون والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية بأن سر تفوقها هو مثابرتها على المذاكرة وحفظها لكتاب الله ورعاية والدتها لها، مشيرة إلى أن قدوتها ومثلها الأعلى أسرتها ، موجهة الشكر لجميع معلميها فى مختلف المراحل الدراسية، وأن طموحها الإلتحاق بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف وأن تعمل مترجمة فورية للغة الإنجليزية.

كما أشارت الطالبة إسراء أحمد فتح الله مركز قويسنا، والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية ، أن حفظها للقرأن الكريم فى المرحلة الإعدادية ساعدها كثيراً على التفوق والوصول إلى هذا المستوى المشرف، وأضافت إلى أنها حصلت على العديد من الجوائز فى مختلف المراحل الدراسية التى مرت بها ووجهت الشكر لوالديها ولمعلميها بإعتبارهم الدافع القوى وراء نجاحها وتفوقها.

كما أفادت الطالبة الشيماء إبراهيم شعبان بنت قرية هورين مركز بركة السبع ، والحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية للشعبة العلمية بأن قدوتها ومثلها الأعلى الدكتور مجدى يعقوب ، وأشارت إلى أنها سوف تلتحق بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، موجهة الشكر لوالديها نظراً لما بذلوه من جهد متواصل لوصولها ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية وأنها فخورة بما وصلت إليه، مؤكدة الحفاظ على تلك المكانة .

كما قالت الطالبة مريم حسن عبدالعزيز بنت مركز أشمون والحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية للشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية بأن قدوتها الدكتور العالم أحمد زويل ، وأن حفظها للقرأن الكريم سر تفوقها، وأنها حصلت على العديد من الجوائز فى مختلف المراحل الدراسية التى مرت بها ، ووجهت الشكر لوالديها ولمعلميها ولكل من ساندها للوصول إلى هذه المكانة، كما قدمت نصيحة لزملائها الطلاب بأن الحفاظ على المذاكرة بإنتظام من بداية العام الدراسى هو أساس التفوق.

وفى الختام تم توزيع شهادات تقدير ومصحف لأوائل الثانوية الأزهرية تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي.

تكريم أوائل الثانوية الأزهرية (1)



تكريم أوائل الثانوية الأزهرية (2)



تكريم أوائل الثانوية الأزهرية (3)