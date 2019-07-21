صور.. شاهد تجهيز "خيمة الحجاج" بمطار الأقصر الدولي لخدمة زوار الأراضي المقدسة

الأقصر – أحمد مرعى

بدأ مطار الأقصر الدولى بقيادة اللواء طيار هشام عيسى مدير المطار، في إعداد "خيمة الحجيج" لتوفير كافة الخدكات للحجاج المقرر أن تنطلق أولي رحلاتهم للأراضي المقدسة يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن خطة الإستعداد لموسم الحج لتقديم أفضل خدمة ورعاية لكافة الحجاج لنقل 1844 من حجاج بيت الله الحرام علي متن 8 رحلات جوية في مواعيد مختلفة من أبناء 3 محافظات بالصعيد.

وكشف مصادر بمطار الأقصر الدولي، أنه تم البدء في التجهيز لإعداد "خيمة الحجاج" للمساهمة في إستقبالهم داخلها وإنهاء كافة أوراقهم وتجهيزات السفر لهم بكل سهولة ويسر، كما سيتم توفير داخل الخيمة المياة المثلجة والتكييفات والموظفين من المطار لإنهاء كافة أوراق الحجاج، بجانب تواجد ضباط الجوازات ووضع لوحات إرشادية داخل المطار لإستقبال سيارات الحجاج والمودعين لهم بكل سهولة ويسر، وسط إجراءات أمنية مشددة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبه قال أحمد عبد الله مدير مكتب شركة مصر للطيران بمطار الأقصر الدولى، أن رحلات الحجاج تبدأ يوم الأربعاء 24 يوليو حيث تنطلق الرحلة الأولي برقم 40003 لمطار جدة في 5.50 صباحاً وتقل 260 حاج وحاجة، والرحلة الثانية في نفس اليوم برقم 667 لمطار جدة في 9.20 صباحاً وتقل 142 حاج وحاجة، أما الرحلة الثالثة برقم 671 لمطار جدة في 2.50 ظهراً وتقل 260 حاج وحاجة، والرابعة في نهاية اليوم برقم 643 في 8.50 مساءاً وتقل 142 حاج وحاجة، وفي يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل تنطلق رحلتين الأولي رقم 665 في 2.30 فجراً وتقل 260 حاج وحاجة، والثانية رقم 661 في 7.50 صباحاً وتقل 260 حاج وحاجة، وفي يوم السبت 3 أغسطس تنطلق الرحلة رقم 4051 في 5.35 صباحاً وتقل 260 حاج وحاجة، وفي الأحد 4 أغسطس تسافر الرحلة رقم 665 في 2.40 صباحاً وتقل 260 حاج وحاجة.

وفي نفس السياق وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، تعليماته لمسئولى التضامن الاجتماعى بضرورة توفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية المقرر سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج، وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى تواجههم، وذلك حسب بيان صحفي للمحافظة، ونظمت مديرية التضامن الإجتماعي بقيادة محمود فاروق سلسلة من الندوات للحجاج والمشرفين علي رحلات الحج لضمان أفضل نجاح للموسم وخدمة للحجاج.



تجهيز خيمة الحجاج وإستعدادات مطار الأقصر الدولي (1)



تجهيز خيمة الحجاج وإستعدادات مطار الأقصر الدولي (2)



تجهيز خيمة الحجاج وإستعدادات مطار الأقصر الدولي (3)