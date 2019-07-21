سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات لتوعية الشباب من خطورة المخدرات بشواطئ مصيف بلطيم

الأحد، 21 يوليه 2019 02:55 م
صور.. حملات لتوعية الشباب من خطورة المخدرات بشواطئ مصيف بلطيم التوعية من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن مصيف بلطيم يشهد حملات توعية الشباب ضد المخدرات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "وحدة كفرالشيخ"، ضمن الخطة القومية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "فرصة أنت الأقوى" وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وإدارة مصيف بلطيم، والتعليم العالي.

وأضاف سلام العربى، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفرالشيخ، أن الحملة تستهدف توعية الشباب والمصيفين بأخطار وأضرار تعاطى المواد المخدرة، والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، والمنوط به علاج الإدمان فى سرية تامة وبالمجان.

وأكد العربي، أن وحدة كفرالشيخ لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفذ حالياً ندوات توعوية داخل الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام، تمهيدا لحملات مكثفة لتحاليل الكشف عن المخدرات داخل المؤسسات الحكومية.

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (1)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (2)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (3)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (4)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم 

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (5)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (6)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (7)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (8)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (9)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (10)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم 

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (11)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (12)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم 

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (13)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 

حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم (14)
حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم

 


كفر الشيخ

مصيف بلطيم

توعية الشباب بمخاطر المخدرات

صندوق مكافحة المخدرات بكفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات مكثفة لصندوق مكافحة المخدرات بمعسكرات وشواطئ بلطيم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:26 م

تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

الأحد، 21 يوليه 2019 12:28 م

فيديو.. تعرف على جهود مكافحة المخدرات فى ملاحقة سوق الكيف

الخميس، 18 يوليه 2019 06:06 م

السيسى يصدر تعديلاً بشأن "مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها"

الخميس، 18 يوليه 2019 05:38 م

فى اليوم العالمى لمكافحة المخدرات..كيف نجحت الشرطة فى القضاء على تجارة المزاج؟

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:30 م

اليوم العالمى لمكافحة المخدرات.. الداخلية تواجه عصابات دولية وتحبط تهريب شحنات مواد مخدرة.. مساعد وزير داخلية سابق: تم استحداث أنواع جديدة تسبب الموت والدولة تتصدى للمهربين.. وخبراء: الأفلام تساهم فى انتشارها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة