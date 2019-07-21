صور.. حملات لتوعية الشباب من خطورة المخدرات بشواطئ مصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن مصيف بلطيم يشهد حملات توعية الشباب ضد المخدرات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "وحدة كفرالشيخ"، ضمن الخطة القومية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "فرصة أنت الأقوى" وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وإدارة مصيف بلطيم، والتعليم العالي.

وأضاف سلام العربى، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفرالشيخ، أن الحملة تستهدف توعية الشباب والمصيفين بأخطار وأضرار تعاطى المواد المخدرة، والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، والمنوط به علاج الإدمان فى سرية تامة وبالمجان.

وأكد العربي، أن وحدة كفرالشيخ لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفذ حالياً ندوات توعوية داخل الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام، تمهيدا لحملات مكثفة لتحاليل الكشف عن المخدرات داخل المؤسسات الحكومية.



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم



حملات توعية الشباب من مخاطر المخدرات بمصيف بلطيم