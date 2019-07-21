صور.. تعرف على شعاب "دايدالوس" الشهيرة بمرسى علم × 7 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعد شعاب دايدالوس، والمعروفة باسم أبو "الكيزال"، أحد أهم الشعاب المرجانية الشهيرة التى يقصدها سياح من كل جنسيات العالم، ولهذا يرصد اليوم السابع أهم المعلومات عنها كالتالى:.

1- تقع على بعد 80 كيلو متر من شواطئ مدينة مرسى علم

2- بعدها عن الشاطئ جعلها أقل الشعاب فى أعداد الغطسات لبعد مسافاتها

3- تشتهر الشعاب المرجانية بها على رونقها وجمالها لقلة الوصول إليها وتقطنها كائنات بحرية فريدة

4- تغطى النباتات والمرجان الناعم الشعاب المرجاتية بها بكثافة من كلا جانبيها الشرقى والغربي.

5- يمكن رؤية الأسماك الكبيرة من بينها القروش وخاصة أبومطرقة، وأسماك التونة المهاجرة و الإنكليس الملونة وأسماك الظهر المنقط.

6- يتراوح عمق المياه بها من 5 إلى 40 متراً، مما يمكن للغطاسين ذوي المهارة المتوسطة الاستمتاع بالغوص فيها .

7- الوصول إلى شعاب دايدالوس بواسطة قوارب رحلات الغوص في البحر الأحمر وأقرب الموانئ لها مرسى علم.