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صور.. تعرف على شعاب "دايدالوس" الشهيرة بمرسى علم × 7 معلومات

الأحد، 21 يوليه 2019 09:00 ص
صور.. تعرف على شعاب "دايدالوس" الشهيرة بمرسى علم × 7 معلومات شعاب دايدالوس
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تعد شعاب دايدالوس، والمعروفة باسم أبو "الكيزال"، أحد أهم الشعاب المرجانية الشهيرة التى يقصدها سياح من كل جنسيات العالم، ولهذا يرصد اليوم السابع أهم المعلومات عنها كالتالى:.

1- تقع على بعد 80 كيلو متر من شواطئ مدينة مرسى علم

2- بعدها عن الشاطئ جعلها أقل الشعاب فى أعداد الغطسات لبعد مسافاتها

3- تشتهر الشعاب المرجانية بها على رونقها وجمالها لقلة الوصول إليها وتقطنها كائنات بحرية فريدة

4-  تغطى النباتات والمرجان الناعم الشعاب المرجاتية بها  بكثافة من كلا جانبيها الشرقى والغربي.

5- يمكن رؤية الأسماك الكبيرة من بينها القروش وخاصة أبومطرقة، وأسماك التونة المهاجرة و الإنكليس الملونة وأسماك الظهر المنقط.

6- يتراوح عمق المياه بها  من 5 إلى 40 متراً، مما يمكن للغطاسين ذوي المهارة المتوسطة الاستمتاع بالغوص فيها .

7-  الوصول إلى شعاب دايدالوس بواسطة قوارب رحلات الغوص في البحر الأحمر وأقرب الموانئ لها  مرسى علم.


البحرالاحمر

شعاب دايدالوس

ابو الكيزان

مرسى علم

رياضة الغوض

المرجانية

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