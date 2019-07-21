سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 08:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على شاطئ بورسعيد "قبلة المصطافين" على ضفاف البحر الأبيض المتوسط

الأحد، 21 يوليه 2019 07:00 ص
صور.. تعرف على شاطئ بورسعيد "قبلة المصطافين" على ضفاف البحر الأبيض المتوسط شاطىء بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقع بورسعيد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط  عند المدخل الشمالى  لقناة السويس، فضلا أنها مدينة ساحلية  سياحية تتمتع بجو معتدل ولطيف صيفا ذات شمس ساطعة  طوال العام، وحباها الله بكل ماهو جميل من حيث الموقع  الجغرافى والتاريخى الذى يجعل شواطئها قبلة للمصطافين.

وشاطئ بورسعيد الذى يتمتع بجمال الطبيعة يامتد على طول أ10 كم مغطى بالرمال الناعمة متدرجة الانحدار فضلا أنه خالى من الصخور  مما جعله من عوامل  جذب المصطافين والسياحية الداخلية، ويقابل هذا الشاطئ  التسوق التجارى  والرحلات الشبابية والأسرية  ذات اليوم الواحد حتى أصبح مصيفا للعائلات يدخلة  كل أبناء محافظات مصر بالمجان وبدون رسوم.

وعن الخدمات التى قدمتها محافظة بورسعيد للزائرين والمصطافين  تطوير الكافيهات من خلال مجموعة الشباب لمواكبة السياحة التنموية وعلى امتداد الشاطئ الشماسى بطول 10 كيلو ويصل أسعارها  تأجير الشمسية وتربيزة و5 كراسى بأسعار تنافسية 50 جنيها.

 

ويقول طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ لــــ اليوم السابع  أن هناك استعدادات وضعتها  القيادات التنفيذية بالمحافظة  من حيث توفير  50 منقذا من شباب الكليات وخريجى كلية التربية الرياضية المؤهلين من قبل الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فضلا عن وجود مشرفين وأبراج ممتدة على ضفاف الشاطئ لحماية المصطافين وأطفالهم من الغرق .

وتابع مدير إدارة الشاطئ  لدينا ما يقرب من 200 كافية  وشاشات عرض لمشاهدة المباريات والأفلام الوثائقية للتعريف عن تاريخ بورسعيد وهناك حمامات ودورات مياه على أكمل وجه مضيفا أن الإدارة قامت بإعداد لوحات إرشادية بمداخل الشاطئ لتوعية المصطافين بجانب.

 

ومن جانبه أكد  المهندس كامل أبو زهر السكرتير العام لمحافظة بورسعيد  لــــ اليوم السابع  أن هناك إقبال بداية موسم الصيف السياحى نظرا لتعدد وسائل الترفيه  والمنتزهات والملاهى والألعاب المائية  والتسوق بالأسواق التجارية  بجانب القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى التى تصل نسبة الإشغال فى فصل الصيف الأعياد والمناسبات لـــ100 % لفتا لأن جميع شواطئ بورسعيد تستقبل كل المصطافين بالمجان.

 

وفى سياق متصل  أكد أبوزهرة أن جميع الخدمات بشواطئ بورسعيد متوفرة بجانب الخدمات الأمنية ونشر دوريات الشرطة ونقاط الإسعاف على الطرق السريعة لتوفير الأمن والأمان للمصطافين والمواطنين بوجه عام .

 

resized_2 (2)
 
 
resized_4 (2)
 
 
resized_6 (1)
 
 
resized_8 (2)
 
 
resized_12 (2)
 
resized_14 (1)
 
 
resized_16 (2)
 
 
resized_22 (2)
 
 
 
 
 
resized_55 (1)
 
 
 
resized_66 (1)
resized_2 (2)
 
 
resized_4 (2)
 
 
resized_6 (1)
 
 
resized_8 (2)
 
 
resized_12 (2)
 
resized_14 (1)
 
 
resized_16 (2)
 
 
resized_22 (2)
 
 
 
 
 
resized_55 (1)
 
 
 
resized_66 (1)

بورسعيد

شاطىء بورسعيد

مصيف

الخدمات الامنية

مصايف

اسعار المصايف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ليفربول يواجه إشبييلية الإسبانى وديا فى أمريكا

ليفربول يواجه إشبييلية الإسبانى وديا فى أمريكا

تعرف على رواتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

تعرف على رواتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

مهلة أسبوعين لمراجعة طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

مهلة أسبوعين لمراجعة طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

6 رسائل إنسانية يتضمنها فيلم "The Lion King".. أبرزها حب الخير والحذر

6 رسائل إنسانية يتضمنها فيلم "The Lion King".. أبرزها حب الخير والحذر

فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة