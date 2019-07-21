صور.. تعرف على شاطئ بورسعيد "قبلة المصطافين" على ضفاف البحر الأبيض المتوسط

بورسعيد محمد فرج

تقع بورسعيد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط عند المدخل الشمالى لقناة السويس، فضلا أنها مدينة ساحلية سياحية تتمتع بجو معتدل ولطيف صيفا ذات شمس ساطعة طوال العام، وحباها الله بكل ماهو جميل من حيث الموقع الجغرافى والتاريخى الذى يجعل شواطئها قبلة للمصطافين.

وشاطئ بورسعيد الذى يتمتع بجمال الطبيعة يامتد على طول أ10 كم مغطى بالرمال الناعمة متدرجة الانحدار فضلا أنه خالى من الصخور مما جعله من عوامل جذب المصطافين والسياحية الداخلية، ويقابل هذا الشاطئ التسوق التجارى والرحلات الشبابية والأسرية ذات اليوم الواحد حتى أصبح مصيفا للعائلات يدخلة كل أبناء محافظات مصر بالمجان وبدون رسوم.

وعن الخدمات التى قدمتها محافظة بورسعيد للزائرين والمصطافين تطوير الكافيهات من خلال مجموعة الشباب لمواكبة السياحة التنموية وعلى امتداد الشاطئ الشماسى بطول 10 كيلو ويصل أسعارها تأجير الشمسية وتربيزة و5 كراسى بأسعار تنافسية 50 جنيها.

ويقول طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ لــــ اليوم السابع أن هناك استعدادات وضعتها القيادات التنفيذية بالمحافظة من حيث توفير 50 منقذا من شباب الكليات وخريجى كلية التربية الرياضية المؤهلين من قبل الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فضلا عن وجود مشرفين وأبراج ممتدة على ضفاف الشاطئ لحماية المصطافين وأطفالهم من الغرق .

وتابع مدير إدارة الشاطئ لدينا ما يقرب من 200 كافية وشاشات عرض لمشاهدة المباريات والأفلام الوثائقية للتعريف عن تاريخ بورسعيد وهناك حمامات ودورات مياه على أكمل وجه مضيفا أن الإدارة قامت بإعداد لوحات إرشادية بمداخل الشاطئ لتوعية المصطافين بجانب.

ومن جانبه أكد المهندس كامل أبو زهر السكرتير العام لمحافظة بورسعيد لــــ اليوم السابع أن هناك إقبال بداية موسم الصيف السياحى نظرا لتعدد وسائل الترفيه والمنتزهات والملاهى والألعاب المائية والتسوق بالأسواق التجارية بجانب القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى التى تصل نسبة الإشغال فى فصل الصيف الأعياد والمناسبات لـــ100 % لفتا لأن جميع شواطئ بورسعيد تستقبل كل المصطافين بالمجان.

وفى سياق متصل أكد أبوزهرة أن جميع الخدمات بشواطئ بورسعيد متوفرة بجانب الخدمات الأمنية ونشر دوريات الشرطة ونقاط الإسعاف على الطرق السريعة لتوفير الأمن والأمان للمصطافين والمواطنين بوجه عام .







