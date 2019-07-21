سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 05:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "الرواق" شاطئ الهدوء على ساحل مدينة بئر العبد بسيناء

الأحد، 21 يوليه 2019 05:00 ص
صور.. "الرواق" شاطئ الهدوء على ساحل مدينة بئر العبد بسيناء شاطىء الرواق
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبح شاطئ "الرواق"، على ساحل مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وجهة مفضلة لسكان المدينة وقراها وزوار من أطراف محافظات مجاورة، يحضرون جميعهم لنصب الخيام والشماسى والتمتع بقضاء يوم من الهدوء على الشاطئ.

يقول " محمد سليمان "، من أبناء مدينة بئر العبد، أن " الرواق"، هو اسم على مسمى، فهو شاطئ ممتد لجزيرة تتفرع من امتداد بحيرة البردويل، ويقع  شمال مدينة بئر العبد، والجانب الموازى للمدينة سمح للأهالى باستغلاله مصيف طوال ساعات النهار.

وأضاف "سليمان" أنهم كلما تسمح لهم الفرصة يحضرون أفراد ومجموعات، وفى الغالب تفضل الأسر الذهاب لع عصرا مع هبوب نسمات المساء الباردة، وينصبون خيامهم ويتخذونها ملاذا لهم عن أشعة الشمس ومراقبة أطفالهم وهم يسبحون فى مياه الشاطئ المستوية و بأطوال لا تشكل خطورة عليهم.

وفى السياق ذاته، أوضح،  سامر حسنى موظف، أن الوصول لشاطئ الرواق متاح  بوسائل النقل التقليدية داخل مدينة بئر العبد وأهمها التوك توك بمبلغ فى حدود 5 جنيهات، كما توجد وسائل نقل منوعة من وسط المدينة تصل للشاطئ خصوصا مابين العصر والمغرب، ومن يذهب للشاطئ يحضر متطلباته من المدينة من أكل ومياه ويتناولها على الشاطئ.

ومن جانبها، قالت "إيمان شجيع"، مسئول الإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، إنه معروف أن الأسر فى المدينة تعتبر "الرواق"، مكانا مفضلا لها للهرب من درجات الحرارة وبحثا عن أجواء صيفية مناسبة، كما يحضر للشاطئ أسر ومجموعات شبابية من  القرى المختلفة فى نطاق مركز بئر العبد، ويفضله زوار المدينة من ابناء المحافظات الأخرى.

وتابعت أنه على الشاطئ تنظم أيضا الجهات الرسمية فعاليات منوعة لإسعاد جمهور الحضور من المصيفين وكان من بينها فعالية اليوم الترفيهى على الشاطئ التى نظمها مجلس المدينة وشاركت فيها مديريات وإدارات حكومية مختلفة وخلالها تم تقديم عروض فنية ورياضية منوعة بحضور كبار المسئولين على رأسهم العميد إيهاب فرغلى رئيس المدينة.

وبدوره، قالت مسئول الإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، إن الشاطئ يعتبر بسيط ويعتمد على خدماته من المدينة المجاورة له، حيث توفر المقاهى والمطاعم، ومن يقرر قضاء يوم على الشاطئ كثير منهم يفضلون تناول وجبة أسماك بحيرة البردويل بشرائها جاهزة من مطاعم المدينة أو من تجار السمك وشيها على الشاطئ .

وأشارت إلى أن زيارة " الرواق " متاحة طوال ساعات النهار، ويربط المصيف بالمدينة طريق مجهز ومضاء ليلا، وحركة مواصلات لاتنقطع .

شاطىء الرواق (1)
 
شاطىء الرواق (2)
 
شاطىء الرواق (3)
 
شاطىء الرواق (4)
 
شاطىء الرواق (5)
 
شاطىء الرواق (6)
 
شاطىء الرواق (7)
 

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

بئر العبد

شاطئ الرواق

مجلس مدينة بئر العبد

مصايف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المصطافون بشاطئ بورسعيد يمارسون سياحة وتسوق ويستمعون أغانى السمسمية.. صور

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:39 م

صور.. انتهاء ماراثون الثانوية العامة ينعش مطروح والساحل الشمالى.. أسعار الشقق تتضاعف.. الأسر تهرب من الضغوط وحرارة الجو للشواطئ.. تزايد نسب الإشغال بعد إعلان نتائج الامتحانات.. وارتفاع الإيجارات بنسبة 20%

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:00 م

صور.. شاطئ "أبو قير" بالإسكندرية شاهد على التاريخ.. شهد تدمير الأسطول الفرنسى فى القرن الـ18.. وأصبح مسرحا لانتشال قطع آثار غارقة تعود إلى عصور مختلفة.. والمصطافون يقبلون عليه بكثافة بعد رفع كفاءة الخدمات به

الخميس، 18 يوليه 2019 07:00 م

صور.. إقبال كبير على شواطئ مطروح وحمام كليوباترا عقب تطويره

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:20 م

صور..شاطئ "ظلال النخيل" بالعريش مكان مفضل للاستمتاع بالهدوء ولحظات الغروب

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة