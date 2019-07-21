صحة بنى سويف :إغلاق25 منشأة طبية وإعدام 255 كيلو جرام أغذية

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف على إغلاق 25 منشأة طبية لعملها بدون ترخيص ،وإعدام كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات لإدارتى الطب الوقائى والعلاج الحر على مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.

وأضاف حميدة فى تصريحات له اليوم الأحد : تابع قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى، 167 منشأة متنوعة، للتأكد من التزامها بالقانون وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على 255 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية وإعدامها، علاوة على سحب 346 عينة من اللحوم والمواد الغذائية لتحليلها، فضلا عن إصدار تراخيص لسبع عيادات خاصة و19 معمل تحاليل بعد استيفاءها الاشتراطات المطلوبة.

وتابع حميدة : مرت حملة من مسؤولى إدارة تفتيش الصيدلة على 25 صيدلية عامة و3 مستشفيات حكومية و8 وحدات صحية، و 3 مخازن أدوية لمراجعة مدى الالتزام بحظر بيع أدوية الجداول ، وشروط التخزين، وكذلك انتظام صرف الأدوية للمرضى ومطابقة كميات وأنواع الأصناف المنصرفة بالدفاتر وحصر العجز ومعرفة النواقص واحتياجات الصيدليات الحكومية .