سفر وعودة 1166 مصريا وليبيا و 301 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 748 إلى الجانب الليبي، بينهم 262مصريا و489 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 418 بينهم 359 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 59 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 107 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 194 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.