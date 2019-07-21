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رئيس جامعة الأقصر: تجهيز الكليات للعام الجديد وخطوات جادة لإنشاء مقر بمدينة طيبة

الأحد، 21 يوليه 2019 09:23 م
رئيس جامعة الأقصر: تجهيز الكليات للعام الجديد وخطوات جادة لإنشاء مقر بمدينة طيبة لقاء مجلس جامعة الأقصر الأول برئاسة الدكتور بدوى شحات
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر الجديدة، الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة، وهي المرة الأولى التى يعقد داخل الأقصر، بعد عقد المجلس الأول للجامعة في البحر الأحمر، موضحاً أن مقر الجامعة الإداري يتواجد بمنطقة العوامية، ويجرى تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مناقشة خلال الاجتماع كافة تفاصيل دعم الجامعة الجديدة، بدءاً من تجهيز الكليات التابعة للأقصر، لاستقبال الطلاب، وهي كليات "الفنون الجميلة – السياحة والفنادق – الحاسبات والمعلمات الألسن – الآثار – الطب"، والمضى قدماً في إنهاء إجراءات الموافقات بتخصيص نحو 300 فدان بأراضى مدينة طيبة، لتصبح مقراً لـ"جامعة الأقصر"، كما تم بحث ووضع التصورات الخاصة بكيفية إنشاء كليات آخرى فى هذه المساحة لإلحاقها بالجامعة الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة الجديدة، أنه كلف الجميع بضرورة تنظيم العمل، وتكوين الإدارات المركزية لإنجاز العمل، وقدم الشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، على دوره فى إنشاء جامعة الأقصر، وما قدمه من جهود وتعاون مع محافظ الأقصر، الذى من جانبه قدم كل التسهيلات لجامعة الأقصر.

وحضر الإجتماع الذي عقد بمقر الجامعة بمنطقة العوامية بالأقصر، كل من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح عبد المعطي رئيس فرع جامعة الأقصر قبل استقلالها عن جنوب الوادي، بالإضافة إلي عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس التنفيذي للجامعة.

 


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