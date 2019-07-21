دراسات فى الرسم والتصوير وعرض فنى بمناسبة23 يوليو فاعليات ثقافية بالإسكندرية

احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، أقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة لمناقشة كتاب " ثورة 23 يوليو"، تأليف د. فطين أحمد فريد، تحدث خلالها حسين شحاته عن بداية الثورة التي نظمها الضباط الأحرار، بقيادة محمد نجيب، وتمكنت من إلغاء النظام الملكي وتأسيس جمهورية مصر العربية وتأميم قناة السويس، وضمن ليالي دمنهور الثقافية والفنية شاركت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية في الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بمسرح مكتبة مصر العامة، حيث قدمت الفرقة تابلوهات متنوعة بقيادة الفنان ياسر عثمان منها "الاسكندراني، الفلاحي، البمبوطية ، الزار وبنات الأنفوشي".

أقامت مكتبة النزهة، ورشة تصميم لوحات تعبر عن الصيف، باستخدام خامات البيئة المختلفة، وذلك بدار جمعية كاريتاس مصر بالحضرة، إلى جانب ورشة بمقر المكتبة لتعليم الرسم و التلوين ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل.