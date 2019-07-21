حملة مكبرة على الشواطئ بالإسكندرية للمخالفين والغرامة تصل لـ 25 ألف جنيه

الإسكندرية - جاكلين منير

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، اليوم حملة مكبرة على شواطئ أحياء المنتزة أول وثان والعجمي .

بدأت الحملة بالمرور على شاطئ المندرة المميز ، ثم شاطئ المندرة المجاني ، والعصافرة المميز ، بالمنتزة ثان وشاطئي سيدي بشر 1 و 2 ، بالمنتزة أول وانتهت بالمرور على شاطئ البيطاش المييز بالعجمي ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والغرامات اللازمة نتيجة لرصد عدة مخالفات ، أهمها ارتفاع قيمة تذكرة الدخول لبعض الشواطئ بالمخالفة لها ، وعدم وجود قائمة اسعار على البوابة وبيع التذاكر للجمهور بسعرها ولكن غير شامل الشماسى والكراسي ، وبعض المخالفات الأخرى .

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة تشديد الرقابة على الشواطئ وتكثيف الحملات خاصة خلال فصل الصيف ووفود الآلاف يوميا من المصطافين على الشواطئ المميزة والشواطئ المجانية من مواطني وزائري المدينة ، وعدم السماح باستغلال رواد الشواطئ خاصة المجانية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتغريمهم في الحال.

و حرر اللواء جمال رشاد المحاضر اللازمة ضد جميع المخالفين وفرض غرامات على الشواطئ المخالفة التي تم المرور عليها ، والتي قد تصل الي 25 ألف جنيه لكل شاطئ بعد فحص مدى تكرار تلك المخالفات بكل شاطئ ، وشدد خلال الحملة على المستأجرين ومشرفي الشواطئ خاصة المجانية بعدم استغلال المصطافين ، مؤكدا على استمراره المرور على الشواطئ يوميا ، وأوضح لرواد الشواطئ الاسعار الحقيقية وطالبهم بعدم دفع اي زيادة وان يتمسكوا بحقوقهم ، منوها عن أنه في حالة وجود مخالفات يتعرض لها المصطافين يجب عليهم الاتصال بخط الشكاوى ( 114، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ) ، فورا لاتخاذ اجراءات التحقق وفرض الغرامات بشكل عاجل وفوري .