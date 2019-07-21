تنسيق المرحلة الاولى 2019.. التنسيق بجامعة الزقازيق يستقبل طلاب المرحلة الأولى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق، عدد كبير من طلاب المرحلة الأولى، وبدأ فى توجيه الأهالى والطلاب ومساعدتهم فى اختيار وترتيب رغباتهم للكليات التى تتناسب مع مجموعهم.

وقال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مكتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة فتح أبوابه لاستقبال الطلاب فى التاسعة من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الثالثة عصرا، والمكتب فى أقصى درجات الجاهزية بمجموعة من الأخصائيين المتميزين فى شئون التعليم والطلاب.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المكتب مزود بـ 2 معمل كمبيوتر بكل معمل 30 جهاز وبكل معمل 10 أخصائيين من مدخلين البيانات، بالإضافة إلى مكتب استعلامات لتوجيه الطلاب وأولياء أمورهم والرد على اى استفسار يرد منهم.

وأوضح نور الدين أن الجامعة راعت وجود لوحات ارشادية من بوابة الجامعة الرئيسية وحتى الوصول إلى مكتب التنسيق.