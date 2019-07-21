سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 02:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل هيئة مكتب للمحاميات لحل مشكلاتهن بالمنيا..قريبا

الأحد، 21 يوليه 2019 01:00 ص
تشكيل هيئة مكتب للمحاميات لحل مشكلاتهن بالمنيا..قريبا نقابة المحامين - أرشيفية
المنيا : فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عز راشد نقيب المحامين بالمنيا، إن النقابة بصدد عقد مؤتمر للمحاميات، وذلك لبحث بدء تشكيل هيئة مكتب لهن، للتغلب على المشكلات التي يواجهونها خلال المهنة.

وأضاف راشد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أن محاميات المنيا يواجهن صعوبات متعددة فى التعامل مع الموظفين، وعدم توافر أماكن مستقلة لهن فى المحاكم، وأيضا عدم توافر دورات مياه لهن فى غالبية المحاكم، وكل ذلك يعد مطالب مشروعة للجميع لممارسة المهنة مثل المحامين الرجال.
 
كما أشار نقيب محامين المنيا أن هيئة المكتب أيضًا ستعمل على رفع كفاءة المحاميات بجميع مراكز المحافظة التسع من خلال الدورات المكثفة، ومنح الكتب لهن بأسعار مخفضة، وتذليل كافة العقبات لضمان استمرارهن في العمل.
 

 


محامين المنيا

نقيب المحامين

المنيا

امن المنيا

محاكم المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب المحامين: هدم وتجديد مبنى النادى النهرى للمحامين عقب انتهاء إجازة الصيف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:29 م

نقيب المحامين يتقدم بمذكرة لمحافظ الأقصر ضد رئيس وحدة محلية.. اعرف السبب

الخميس، 04 يوليه 2019 07:09 م

نقيب محامى شمال القاهرة: تنقية الجداول ساهمت فى رجوع المهنة لسابق عصرها

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 م

نقيب المحامين: التعديلات المطروحة على قانون نقابة تحمينا من المتوغلين على المهنة

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 ص

نقيب المحامين: اتخذنا إجراءات عدة لتطوير المهنة وتنقية الجداول من الدخلاء

السبت، 15 يونيو 2019 03:53 م

نقيب المحامين يعلن زيادة مرتقبة للمعاشات.. ويؤكد: ندعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب

السبت، 01 يونيو 2019 10:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: مصر تنجح.. مصر تربح

اليوم السابع: مصر تنجح.. مصر تربح

مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك

مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة