تشكيل هيئة مكتب للمحاميات لحل مشكلاتهن بالمنيا..قريبا

قال عز راشد نقيب المحامين بالمنيا، إن النقابة بصدد عقد مؤتمر للمحاميات، وذلك لبحث بدء تشكيل هيئة مكتب لهن، للتغلب على المشكلات التي يواجهونها خلال المهنة.
وأضاف راشد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أن محاميات المنيا يواجهن صعوبات متعددة فى التعامل مع الموظفين، وعدم توافر أماكن مستقلة لهن فى المحاكم، وأيضا عدم توافر دورات مياه لهن فى غالبية المحاكم، وكل ذلك يعد مطالب مشروعة للجميع لممارسة المهنة مثل المحامين الرجال.
كما أشار نقيب محامين المنيا أن هيئة المكتب أيضًا ستعمل على رفع كفاءة المحاميات بجميع مراكز المحافظة التسع من خلال الدورات المكثفة، ومنح الكتب لهن بأسعار مخفضة، وتذليل كافة العقبات لضمان استمرارهن في العمل.
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