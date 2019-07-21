تشكيل هيئة مكتب للمحاميات لحل مشكلاتهن بالمنيا..قريبا

وأضاف راشد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أن محاميات المنيا يواجهن صعوبات متعددة فى التعامل مع الموظفين، وعدم توافر أماكن مستقلة لهن فى المحاكم، وأيضا عدم توافر دورات مياه لهن فى غالبية المحاكم، وكل ذلك يعد مطالب مشروعة للجميع لممارسة المهنة مثل المحامين الرجال.

كما أشار نقيب محامين المنيا أن هيئة المكتب أيضًا ستعمل على رفع كفاءة المحاميات بجميع مراكز المحافظة التسع من خلال الدورات المكثفة، ومنح الكتب لهن بأسعار مخفضة، وتذليل كافة العقبات لضمان استمرارهن في العمل.