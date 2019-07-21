سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تستقبل 60 طبيب تكليف جدد لتوزيعهم على الوحدات الصحية

الأحد، 21 يوليه 2019 10:50 ص
الأقصر تستقبل 60 طبيب تكليف جدد لتوزيعهم على الوحدات الصحية لدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن إستقبال أطباء التكليف الجدد والبالغ عددهم مايقرب من 60 طبيب، حيث إجتمع مسئول صحة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، ومسئول الرعاية الأساسية بالصحة الدكتورة فيولا عزت، بأطباء التكليف الجدد لتعريفهم بالحقوق والواجبات المنوطين بها خلال فترة التكليف، وكذلك تمهيدهم للعمل الإدارى والفنى بالوحدات الصحية لضمان تقديم الخدمه للمواطنين وعدم تعطلها.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، فى إجتماع أطباء التكليف الجدد أن الإنضباط فى العمل وحسن معاملة المرضى من أولويات العمل وتوفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال من مهام طبيب الوحدة، موضحاً أنه حاول بث فيهم روح العمل والأمانة ودورهم الوطني، للمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمرضى بمدن وقرى الأقصر.

كما وعد وكيل وزارة الصحة، بتقديم عدة دورات تدريبية فى الفترات القادمة لأطباء الرعاية الأساسية، حيث تم إفتتاح الدورة التدريبيه الأولى يوم 15 يوليو الجارى والتى إستمرت لمدة ثلاثة أيام تحت إشرافه، وتم تدريب الأطباء الجدد على أعمال رعاية الأمومة والطفولة وطب الأسرة وأعمال مكاتب الصحة ومكافحة العدوى وغيرها من الأعمال الإدارية والمالية والفنية، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والسكان، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

 


الاقصر

وزارة الصحة

اطباء تكليف جدد بالاقصر

صحة الاقصر

تدريب الاطباء الجدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة الأقصر: التفتيش على مستشفى الحماية والبياضية يكشف عدد من حالات الغياب

الخميس، 18 يوليه 2019 02:05 م

صحة الأقصر تنفى إصابة أهالى قرية الأقالته بنزلات معوية فى وجبات أفراح

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:07 ص

تعرف على نتائج لقاء وكيل صحة الأقصر ونقيب الأطباء لحل أزمة غلق العيادات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:00 ص

"صحة الأقصر" تتعاقد مع 50 رائدة ريفية بدعم البنك الدولى لتوعية السيدات بالقرى

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:19 ص

"صحة الأقصر" تعلن افتتاح عيادة لجراحة التجميل بمستشفى الأقصر العام

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

ليفربول يواجه إشبيلية الإسبانى وديا فى أمريكا

ليفربول يواجه إشبيلية الإسبانى وديا فى أمريكا

انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

رطبى بشرتك الدهنية فى المنزل باستخدام العسل والحليب والموز

رطبى بشرتك الدهنية فى المنزل باستخدام العسل والحليب والموز

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة