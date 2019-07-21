الأقصر تستقبل 60 طبيب تكليف جدد لتوزيعهم على الوحدات الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن إستقبال أطباء التكليف الجدد والبالغ عددهم مايقرب من 60 طبيب، حيث إجتمع مسئول صحة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، ومسئول الرعاية الأساسية بالصحة الدكتورة فيولا عزت، بأطباء التكليف الجدد لتعريفهم بالحقوق والواجبات المنوطين بها خلال فترة التكليف، وكذلك تمهيدهم للعمل الإدارى والفنى بالوحدات الصحية لضمان تقديم الخدمه للمواطنين وعدم تعطلها.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، فى إجتماع أطباء التكليف الجدد أن الإنضباط فى العمل وحسن معاملة المرضى من أولويات العمل وتوفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال من مهام طبيب الوحدة، موضحاً أنه حاول بث فيهم روح العمل والأمانة ودورهم الوطني، للمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمرضى بمدن وقرى الأقصر.

كما وعد وكيل وزارة الصحة، بتقديم عدة دورات تدريبية فى الفترات القادمة لأطباء الرعاية الأساسية، حيث تم إفتتاح الدورة التدريبيه الأولى يوم 15 يوليو الجارى والتى إستمرت لمدة ثلاثة أيام تحت إشرافه، وتم تدريب الأطباء الجدد على أعمال رعاية الأمومة والطفولة وطب الأسرة وأعمال مكاتب الصحة ومكافحة العدوى وغيرها من الأعمال الإدارية والمالية والفنية، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والسكان، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.